O Palmeiras venceu o Botafogo por 1 x 0, com gol de Paulinho, e avançou para as quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa. A imprensa estrangeira tratou a partida como violenta e com mais intensidade do que qualidade. Confira a repercussão do confronto brasileiro nos principais veículos esportivos do mundo.

continua após a publicidade

➡️Torcida do Palmeiras faz festa na Filadélfia e provoca o Corinthians

Paulinho comemora gol em Palmeiras x Botafogo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

The Athletic (Estados Unidos)

O diário norte-americano The Athletic se referiu a Richard Rios, do Palmeiras, como "Sabe tudo sobre a arte de cometer faltas". Eles também definiram uma parte da partida como "menos joga bonito e mais joga para fora".

As (Espanha)

Já o jornalista Héctor Pérez, do diário Às, da Espanha, escreveu em um trecho da sua análise que "o choque e o atrito tomaram conta de um duelo em que o ritmo de jogo faltou em alguns momentos". Ele também destacou o excesso de faltas na partida. "Antes do intervalo, o jogo violento, por vezes, dominava qualquer ação dividida. Faltas, faltas e mais faltas, no que parecia um acerto de contas".

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Gazzetta dello Sport (Itália)

Iacopo Iandiório, da Gazzeta dello Sport, da Itália, destacou a partida como "um primeiro tempo com muita pancadaria e pouco futebol. Depois, o Verdão cresce no segundo tempo, mas não destrava."

Olé (Argentina)

Frederico Mosteiro, do diário Olé, da Argentina, publicou que o Palmeiras derrotou o Botafogo em um jogo repleto de intensidade, tensão e puro futebol sul-americano. Além disso, tratou a partida como "eletrizante e que não faltaram faltas para interromper o jogo, duelos intensos e reclamações constantes."

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte