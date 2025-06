Jorginho dispara sobre primeiro gol pelo Flamengo: ‘Não valeu de nada’

MIAMI (EUA) – Jorginho fez o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo neste domingo (29), na derrota por 4 a 2 para o Bayern de Munique, que culminou na eliminação rubro-negra nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O meio-campista, contudo, não vê motivos para celebrar o feito, mas destaca o período de adaptação à equipe na viagem aos Estados Unidos.

— O gol não valeu de nada, né? Acredito que tenha sido positivo (o período de adaptação ao grupo). Foi uma integração com o grupo boa, que me receberam muito bem, sou muito agradecido por isso. E o que, com certeza, eu vou continuar a fazer é retribuir, também me entregando o máximo para poder ajudá-los e ajudar a equipe. Acredito que tenha sido uma chegada positiva, com poucos jogos ainda, mas tive a oportunidade de começar a conhecê-los melhor. Porque sempre no hotel, no campo, esse momento de estar sempre junto, acredito que tenha sido importante e facilitado, essa chegada, essa adaptação. Agora é só continuar — declarou o jogador.

O ítalo-brasileiro analisou também o desempenho do Fla contra os Bávaros. Ele afirma que os detalhes, como os erros individuais do time, fizeram a diferença no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Além disso, contou que, em determinado momento do jogo, a equipe acreditava na virada, mas foi frustrada pelo gol adversário.

— Acredito que os detalhes fazem diferença, e a gente viu. Nesse nível, meia bola é uma chance grande de gol para os caras, e foi assim hoje. É um aprendizado, mas acredito que temos que seguir adiante, fazendo o que a gente vem fazendo — comentou.

— Foi um balde de água fria. A sensação de dentro é que a gente estava criando, pressionando, em partes impondo o nosso jogo. Tinha essa percepção de dentro de campo que dava para mais. Infelizmente, o futebol é isso — completou.

