Se todo goleiro que joga contra o Flamengo vira Neuer, faltava só o próprio Neuer mostrar porquê é considerado um dos maiores goleiros do mundo em um confronto inédito entre Bayern e o Rubro-Negro carioca. Pior para os flamenguistas, que viram o arqueiro alemão operar um verdadeiro milagre no primeiro tempo e ajudar os bávaros na vitória por 4 a 2 na tarde deste domingo, no Hard Rock Stadium, em Miami, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Para além dessa finalização de Luiz Araújo à queima-roupa, que exigiu uma defesa no reflexo com a mão direita, Neuer não precisou fazer novos milagres e atuou mais com os pés do que com as mãos na partida. Mas isso foi o suficiente para o goleiro, ao término do confronto, lembrar da brincadeira de que "todo goleiro vira Neuer contra o Flamengo" e ainda lembrar da torcida brasileira.

— Estou muito orgulhoso. Os torcedores do Flamengo foram muito respeitosos e amistosos conosco. Hoje, de repente, foi um desses jogos (risos). O Neuer teve que aparecer debaixo das traves — disse em tom descontraído à transmissão da Cazé TV.

Essa, inclusive, foi a única defesa de Neuer no jogo. Ele ainda participou com 45 toques na bola e 41 passes, 31 deles certos (76%), de acordo com dados da plataforma Sofascore.

Neuer em ação na partida entre Flamengo e Bayern pelo Mundial (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Próximo passo do Bayern

Agora, o Bayern de Munique vai reeditar a final da Liga dos Campeões de 2019/2020 em clássico europeu contra o PSG, marcado para as 13h do próximo sábado (horário de Brasília) no Mercedez-Benz Stadium, em Atlanta, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Neuer espera aparecer bem mais uma vez debaixo das traves para desbancar o campeão europeu e avançar às semifinais.

— Nos enfrentamos uma vez na temporada, mas em condições bem diferentes. Agora, será em Atlanta, eles são campeões da Europa com méritos. Precisamos de um grande dia, de uma grande atuação. Acredito que estamos prontos para isso — completou o goleiro.