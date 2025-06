Jorginho pede confiança para Flamengo seguir embalado no Mundial

FILADÉLFIA (EUA) - Acostumados a colocar os ingleses na roda, o Flamengo escreveu mais um belíssimo capítulo em sua história no Mundial de Clubes. Após a vitória de virada por 3 a 1 contra o Chelsea, o meia Jorginho falou sobre a dificuldade da partida e pede confiança para seguir na competição.

- A gente sabia que seria um grande jogo, difícil, e que poderia confiar na nossa equipe. Temos que continuar confiantes, seguindo na direção que estamos trabalhando - destacou.

Com o resultado, a equipe se isolou na liderança do Grupo D e está cada vez mais perto de garantir a classificação para as oitavas de final da competição. Jorginho revelou detalhes sobre a conversa do técnico Filipe Luís com os jogadores, durante o intervalo da partida.

- A conversa foi para seguir da maneira que estávamos jogando. A gente acredita no que a gente faz e estava dando certo. Foi um episódio (o gol do Chelsea). A gente sabia que tinha que continuar da mesma maneira que poderíamos virar. Foi o que aconteceu.

O Flamengo saiu derrotado no intervalo da partida, após um deslize do lateral Wesley, que acabou perdendo a bola na intermediária no lance que gerou o gol adversário. Apesar disso, o lateral se recuperou durante os 90 minutos e fez mais uma boa partida com a camisa rubro-negra. Jorginho comentou sobre o apoio que o defensor recebeu do elenco.

- Falamos para levantar a cabeça e ir para a próxima. Não dá para lamentar o que aconteceu. A gente confia nele, é um grande jogador. Falamos: "levanta a cabeça e vai para a próxima". É jogar bola, é simples. A gente confia um no outro e está aqui para se apoiar.

Jorginho e Wesley comemoram gol contra o Chelsea (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O que vem por aí?

O Flamengo depende apenas de si para carimbar a classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes. Com a vitória sobre o Chelsea, o rubro-negro chegou aos seis pontos e pode garantir a vaga apenas com um empate.

O Mengão volta a campo na próxima terça-feira (24), às 22h, contra o Los Angeles FC. A partida acontece no Camp World Stadium, em Orlando.