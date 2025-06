O Flamengo volta com moral na bagagem, após o desempenho no Mundial de Clubes. Apesar da eliminação nas oitavas de final, para o Bayern de Munique, a Nação reconhece a entrega dos jogadores durante toda a competição. Após a partida, o meia Jorginho falou sobre a frustração com o resultado e reforçou que a equipe sai de cabeça erguida dos Estados Unidos.

- Acredito que o mais frustrante é o resultado, pelo tamanho da nossa dedicação, por tudo que nos dedicamos e corremos. Na minha opinião, a gente tinha chance de bater de frente. Lógico que no final já estava um jogo mais aberto, sem tanto equilíbrio, pelo resultado. Mas acredito que a gente competiu no restante do jogo, frente a frente com uma das melhores equipes do mundo e tivemos nossas chances. Eles também tiveram suas chances e criaram de algumas situações que poderíamos ter evitado, que temos que levar de aprendizado. Qualquer oportunidade nesse nível de futebol, a possibilidade de gol é muito alta. Mas saímos daqui com a cabeça erguida, orgulhoso do que a equipe fez, porque demonstramos grande competitividade mais uma vez e a percepção de dentro do campo era de que poderíamos criar e chegar lá. Vimos o respeito do adversário pelo o que estamos fazendo, temos que continuar trabalhando forte nessa direção - destacou.

O meia marcou seu primeiro gol com a camisa rubro-negra, após cobrança de pênalti, na segunda etapa. Jorginho comentou que em grandes partidas, como essa, o erro pode custar caro. Segundo o volante, o Bayern começou a criar a partir dos erros do Flamengo.

- Em grandes jogos como esse, muitas coisas fazem a diferença. Não estou dizendo que eles são melhores que nós, nos últimos minutos estávamos avançando e em boa parte do jogo, foi muito equilibrado. Eles começaram a criar, a partir dos erros que fomos cometendo, isso fez diferença num jogo desse nível - comentou Jorginho.

Grande destaque da equipe nesta competição, o camisa 21 vive em lua de mel com a torcida rubro-negra. Com característica de orientar seus companheiros durante os 90 minutos, Jorginho relembrou os conselhos que deu durante a partida contra o Bayern.

- Essa questão de não entrar naquela loucura do resultado, dava para ver que tínhamos condições de trabalhar um pouco mais a bola para depois encontrar. Às vezes, a gente acelerava muito rápido e tínhamos que tomar cuidado quando eles encaixavam e vinham no mano a mano. Então, a gente vinha receber essa bola e não tínhamos a solução e perdemos alguma bola ali no meio. Estava tentando passar essa orientação, acredito que temos muitas coisas positivas para levar na bagagem - disse Jorginho.

Jorginho comemora seu primeiro gol com a camisa do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Estreia no futebol brasileiro

Com a eliminação no Mundial, o meia Jorginho fará sua estreia nos gramados brasileiros. O meia ítalo-brasileiro estreou pelo Flamengo na vitória por 2 a 0, contra o Espérance da Tunísia, e soma um gol e duas assistências, em quatro partidas.

Jorginho projetou o restante da temporada e reforçou que a equipe conseguiu demonstrar que pode competir contra qualquer time.

- A confiança e o potencial que esse time tem é fundamental. Nós precisamos acreditar ainda mais no nosso time, no nosso grupo, no potencial que nós temos de chegar tão longe. Hoje, mostramos mais uma vez que podemos competir com qualquer time, que somos fortes, que precisamos continuar trabalhando e acredito que esse grupo pode ir muito longe na temporada - finalizou.

O próximo compromisso da equipe será no dia 16 de julho, contra o Santos, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que a equipe tem um jogo a menos, contra o São Paulo.