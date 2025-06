O Flamengo até tentou bater de frente com o Bayern de Munique na tarde deste domingo e foi superior em alguns momentos do jogo, mas os erros custaram caro à equipe de Filipe Luís contra um time da primeira prateleira do futebol mundial. No fim, 4 a 2 para os alemães, que vão enfrentar o PSG nas quartas de final, no próximo sábado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Um dos fatores que chamou atenção na partida foi a marcação alta do Bayern, que criou dificuldades para o Flamengo logo no início do jogo, justamente quando o time treinado por Vincent Kompany abriu 2 a 0 em menos de 10 minutos.

Em entrevista depois do apito final, o zagueiro Léo Pereira avaliou a postura dos alemães contra o Flamengo e afirmou que o time não foi pego de surpresa com a estratégia do Bayern.

continua após a publicidade

— É sempre difícil você sair jogando com qualidade quando tem um atacante pressionando o tempo todo ali na frente. A gente sabia que seria assim, então não fomos pegos de surpresa. Acho que, em alguns momentos, conseguimos sair bem, e em outros, eles foram felizes na pressão, conseguiram roubar a bola e até fizeram um gol numa dessas jogadas — analisou.

— Tem que analisar depois, mas fiquei com a impressão de que a equipe tentou e buscou o tempo inteiro o jogo. É claro que o detalhe faz a diferença numa partida. Eles aproveitaram os momentos em que a gente perdeu a bola tentando sair jogando, e isso acabou pesando.

continua após a publicidade

Léo Pereira em ação pelo Flamengo no Mundial (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Satisfeito com atuação do Flamengo

Mesmo com a frustração da derrota, Léo Pereira se mostrou orgulhoso com a luta e a campanha do Flamengo no Mundial e sai com saldo positivo da competição.

— A gente não deixou de acreditar e de jogar aquilo que é proposto por nós durante os 90 minutos. É claro que jogamos contra uma equipe de altíssimo nível, então eles acabam tendo maior posse de bola durante o jogo e também criam várias oportunidades. Mas, no geral, a gente sai com muito aprendizado dessa partida. Eles são muito letais quando roubam a bola no campo do adversário, e hoje isso ficou claro. O Harry Kane, por exemplo, teve duas chances e fez dois gols — disse o defensor.

Ele também agradeceu à torcida do Flamengo, que foi grande maioria entre os 60.914 espectadores no Hard Rock Stadium, em Miami.

— Muito, muito orgulhoso de todos os torcedores que estiveram aqui. Acredito que o pessoal no Brasil também estava acreditando que a gente pudesse ter um resultado melhor. E, cara, o que todos presenciaram aqui hoje foi de arrepiar. A gente se emocionava a todo momento dentro de campo, porque realmente foi uma entrega muito grande dos dois lados - a gente dentro de campo fazendo nosso papel, e a torcida fazendo o papel deles. Foi incrível mesmo — concluiu.

Torcida do Flamengo lota o Hard Rock Stadium em jogo contra o Bayern pelas oitavas do Mundial (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo agora volta ao Brasil e se prepara para seguir a boa campanha no Campeonato Brasileiro. O próximo adversário do Rubro-Negro deve ser o São Paulo, ainda com dia e horário indefinidos. Vale lembrar que a equipe tem uma partida atrasada, já que não entrou em campo contra o Sport, pela 12ª rodada.