Aos 23 anos, Jonatas Santos se prepara para disputar o maior torneio de clubes da história com a camisa do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Revelado pelo Fluminense, o atacante vive sua melhor fase na carreira e será uma das apostas da equipe árabe no Mundial de Clubes da FIFA 2025.

Com 70 jogos pelo Al Ain e passagens por Hatta Club e Al-Wasl, Jonatas Santos construiu uma trajetória sólida no futebol dos Emirados Árabes. Campeão da Champions Asiática e da Pro League local, o atacante agora sonha com um feito inédito: surpreender gigantes como Manchester City e Juventus, adversários do Al Ain na fase de grupos do Mundial de Clubes. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador compartilhou suas expectativas para a competição e falou sobre a preparação da equipe para o maior torneio de sua carreira.

– A gente entra no Mundial pensando jogo a jogo. Sabemos que serão partidas difíceis contra grandes equipes da Europa, mas vamos trabalhar para fazer o nosso melhor e tentar avançar – afirmou o atacante em entrevista exclusiva.

Da base do Fluminense para o mundo

Integrante da geração de 2001 do Fluminense, ao lado de nomes como Luiz Henrique e João Pedro, Jonatas se profissionalizou cedo. Com apenas 18 anos, trocou o Brasil pelos Emirados, onde foi acolhido por outros brasileiros, como Caio Canedo. Hoje, com mais de 100 jogos no futebol local, ele se tornou um dos atletas mais experientes do atual elenco do Al Ain.

– Foi difícil sair tão jovem do Brasil, mas tive apoio de outros brasileiros. O Caio Canedo foi muito importante na minha adaptação – relembrou.

Boa fase e preparação intensa

Após uma temporada de destaque com o Al Wasl, onde marcou cinco gols e deu duas assistências em 29 jogos, Jonatas voltou ao Al Ain com moral. O atacante também foi convocado recentemente para a seleção dos Emirados Árabes Unidos – uma conquista que ele descreve como um sonho realizado.

– Estou vivendo minha melhor fase. Tenho me preparado muito fora de campo e isso tem feito a diferença – contou.

Jonatas Santos renovou recentemente com o Al Ain (Foto: Divulgação/Al Ain)

Com uma preparação focada e o grupo unido, Jonatas acredita que o Al Ain pode surpreender. Apesar da força dos adversários, ele aposta na qualidade coletiva da equipe e nos destaques individuais, como o artilheiro Kodjo Laba, o habilidoso Rahimi e o meia Matías Palacios.

Encarar clubes brasileiros: um sonho possível

No caminho até o mata-mata, o Al Ain poderá cruzar com adversários do Brasil – como o próprio Fluminense, clube que revelou Jonatas. A possibilidade de enfrentar times brasileiros motiva o atacante.

– Seria especial enfrentar um clube do Brasil. O Mundial reúne as melhores equipes do mundo, e vamos nos preparar para tudo – afirmou.

Olhos no futuro, foco no presente

Apesar do bom momento e das especulações sobre seu futuro, Jonatas mantém os pés no chão. Perguntado sobre uma possível volta ao futebol brasileiro, ele não descarta a possibilidade, mas deixa claro que seu foco atual está totalmente voltado ao Al Ain e ao Mundial.

– O futebol muda rápido. Agora estou feliz no Al Ain e concentrado em ajudar o clube no que está por vir.

Grupo complicado, mas não impossível

Com Manchester City e Juventus no grupo, o Al Ain sabe que não terá vida fácil. No entanto, a equipe comandada por Hernán Crespo aposta na organização tática e no talento individual para fazer história.

Se depender da confiança e maturidade de Jonatas Santos, o sonho é mais do que legítimo.