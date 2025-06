Fluminense monta espaço para torcedores no Mundial; veja valores e como comprar

COLÚMBIA (EUA) - O Fluminense estreia no Mundial de Clubes da Fifa no dia 17 de junho, terça-feira, nos Estados Unidos, contra o Borussia. Para os torcedores que estiverem no Rio de Janeiro, o Tricolor de Laranjeiras irá organizar um evento especial chamado de "Casa Laranjeiras”. Lá, existirão transmissão dos jogos em telão, atrações musicais e espaços para reunir a torcida tricolor.

continua após a publicidade

Os ingressos já estão disponíveis pelo site fluminense.futebolcard.com. Os valores são R$ 20 para sócios e R$ 40 para não-sócios.

A Casa Laranjeiras acontecerá em todas as partidas do Fluminense no torneio. Em dias de jogos, a abertura do evento será:

Duas horas antes das partidas nos dias 17 e 25 de junho (às 11h e 14h, respectivamente);

Três horas antes no dia 21 de junho (às 16h).

Também haverá bilheteria física no local, com venda de ingressos iniciando duas horas antes de cada evento e encerrando no intervalo do jogo. A entrada será pela Rua Pinheiro Machado.

Veja a programação da Casa Laranjeiras

17/06 – Terça-feira

11h – Abertura dos portões

13h – Fluminense x Borussia Dortmund (ALE)

15h – Show: Lara Zuzarte

21/06 – Sábado

16h – Início do evento

18h – Show: Alex Ribeiro

19h – Fluminense x Ulsan Hyundai (COR)

21h – DJ Alan Castro

25/06 – Quarta-feira

14h – Abertura

15h – Show: Thiago Messer

16h – Fluminense x Mamelodi Sundowns (AFS)

18h – Banda Além do Normal

Fluminense terá festa em barco

Como parte de uma das ações no Mundial de Clubes, o Fluminense promoverá o Fluminense Boat, levando torcedores do clube em uma tradicional travessia pelo Rio Hudson e passando pelos principais pontos turísticos de Nova York. Por conta da alta procura entre a torcida, o clube trocou a embarcação por uma maior e reabriu as vendas para o evento, que acontece no dia 16 de junho.

continua após a publicidade

O ingressos do segundo lote estão disponíveis no site da da Futebol Card e custam US$ 225 para sócios e US$ 260 para não-sócios. Além do passeio pela cidade, programação contará com a presença de Felipe Melo e com um jantar na área interna, enquanto na externa haverá música ao vivo com DJ e um grupo de samba e pagode.

O evento começará às 18h30 e terminará às 22h30. Durante as quatro horas, o Fluminense Boat passará pelas Estátua da Liberdade, Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge, One World Trade Center e Ilhas Ellis.