COLÚMBIA (EUA) - O elenco do Fluminense no Mundial está quase completo com a chegada de Soteldo, que vestirá a camisa 7. O atacante venezuelano, recém contratado, desembarcou em Colúmbia na madrugada de sábado (14).

continua após a publicidade

Com isso, Renato Gaúcho tem 31 dos 32 jogadores inscritos, faltando apenas a chegada de Jhon Arias, esperado no mesmo dia. O colombiano estava com a seleção até o dia 10 e teve folga antes da viagem por conta do desgaste.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Yeferson Soteldo tem o perfil pedido pelo treinador do Flu. Em diversas coletivas de imprensa depois de jogos, Renato destacou a importância das características de Keno, jogador com bom drible, que quebra linhas e tem o "um contra um".

continua após a publicidade

— É um momento muito importante, especialmente pelo que dividi com o treinador no ano passado. Muito bom ser comandado por ele. Estou feliz, contente. O importante é ajudar o clube. — disse na chega ao hotel.

— Estou bem. Vou me esforçar um pouco mais para estar 100%. Sofri uma lesão, então estou melhor, 100%. — complementou, sobre sua condição física.



continua após a publicidade

Soteldo chega ao hotel do Fluminense em Colúmbia (Foto: Sharon Prais/Lance!)

O Santos vendeu 50% dos direitos econômicos para o Fluminense por R$ 30 milhões. O Tigres, do México, e o Peixe vão dividir igualmente os outros 50% em caso de revenda.Caso o jogador permaneça no Tricolor das Laranjeiras, o Flu terá de pagar mais R$ 11 milhões aos dois clubes. Ou seja, o Santos ficaria com mais R$ 5,5 milhões. O pedido de saída veio por parte do jogador, que era considerado titular na equipe santista. Ele chega ao Rio de Janeiro com confiança do técnico Renato Gaúcho, com quem atuou no Grêmio.

Confira os inscritos do Fluminense no Mundial e a numeração:

1 - Fábio

2 - Samuel Xavier

3 - Thiago Silva

4 - Ignácio

5 - Facundo Bernal

6 - Renê

7 - Yeferson Soteldo

8 - Martinelli

9 - Everaldo

10 - Ganso

11 - Keno

12 - Gabriel Fuentes

14 - Germán Cano

16 - Nonato

17 - Agustín Canobbio

18 - Rubén Lezcano

19 - Joaquín Lavega

21 - Jhon Arias

22 - Juan Freytes

23 - Guga

26 - Manoel

27 - Marcelo Pitaluga

28 - Riquelme Felipe

29 - Thiago Santos

35 - Hércules

37 - Isaque

45 - Lima

50 - Gustavo Ramalho

55 - Wallace Davi

77 - Paulo Baya

90 - Kevin Serna

98 - Vitor Eudes