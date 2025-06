Jhon Arias é uma das principais peças do Fluminense neste Mundial de Clubes e não por acaso é também o atleta com maior minutagem entre os jogadores de linha no elenco. A liderança do colombiano se mantém ao comparar os números com atletas de Botafogo, Flamengo e Palmeiras, e com os de Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns, adversários do Tricolor na competição.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

O camisa 21 é aguardado neste sábado (14) em Colúmbia, na Carolina do Sul, para se juntar ao elenco na preparação para a estreia contra o Borussia Dortmund, no dia 17, no MetLife Stadium. Por conta dos compromissos com a seleção, que terminaram no dia 10, Arias teve alguns dias de folga antes de viajar para os Estados Unidos. Com isso, Renato terá então todos as peças à disposição.

Arias é o líder no Fluminense, entre brasileiros e adversários no Mundial

Com 2495 minutos jogados, o meia-atacante é o atleta que atuou por mais tempo em 2025 entre os clubes citados. Vale destacar que o critério foi por ano, uma vez que na Alemanha e na África do Sul a temporada começou em 2024, e que não contou jogos pelas seleções. No Flu, Arias entrou em campo 27 vezes, tendo menos jogos apenas que Fábio e Kevin Serna, que possuem 30 cada.

continua após a publicidade

Com velocidade, força, qualidade técnica e versatilidade, é o líder em assistências do time, com 12 passes para gol, além de três marcados. As atuações decisivas pelo Fluminense, somadas aparições pela seleção, colocaram o jogador na ordem do mais valioso colombiano do Mundial de Clubes. Conforme dados do portal Trasnfermarkt, o atleta está avaliado em 17 milhões de euros, seguido por Richard Rios, do Palmeiras, avaliado em 16 milhões.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Jogadores do Fluminense dominam top-5

Segundo dados do Sofascore, o top-5 de atletas com maior minutagem entre os times brasileiros também conta com Estevão, do Palmeiras, em segundo, com 2457 minutos jogados, enquanto Léo Ortiz, do Flamengo, está em quarto, com 2201. Em terceiro e quinto, estão Juan Freytes, zagueiro tricolor, com 2213, e Martinelli, meia formado em Xerém, com 2187.

continua após a publicidade

Já no ranking entre os adversários do grupo F, Serhou Guirassy, atacante do Borussia Dortmund, é o segundo colocado, com 2223 minutos. Na sequência, aparece Teboho Mokoena, meio-campista do Mamelodi Sundowns, com dez a menos. Freytes e Martinelli completam a lista.

Freytes é o segundo jogador do Fluminense com maior minutagem em 2025 (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Veja os números do Sofascore

Entre times brasileiros:

2.495 - Jhon Arias (FLU)

2.457 - Estêvão (PAL)

2.213 - Juan Freytes (FLU)

2.201 - Léo Ortiz (FLA)

2.187 - Martinelli (FLU)

Entre adversários do grupo F: