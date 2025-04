Segundo o jornal Sport Bild, o Borussia Dortmund, adversário do Fluminense no Mundial de Clubes 2025, já restabeleceu contato com o Mats Hummels para conversar sobre uma possível volta para disputar competição, mas não há confirmação de uma proposta formal.

Hummels anunciou sua aposentadoria no início de abril, após o fim da temporada europeia. Desde então, avalia a possibilidade de um ano sabático antes de decidir seu futuro no futebol. O zagueiro defendeu a Roma na temporada 2024/2025 e esteve em campo em 19 partidas.

Mats Hummels disputa a bola com Antoine Griezmann na partida entre Borussia Dortmund e Atlético de Madrid, na Champions League (Foto: Javier Soriana/AFP)

O Sport Bild aponta que o Borussia Dortmund estaria disposto a manter o vínculo com o ex-jogador mesmo fora dos gramados. O clube considera oferecer a Hummels um cargo na diretoria ou apoio para o início da carreira de treinador.

A lesão do zagueiro Nico Schlotterbeck elevou a urgência por reforços na defesa para a disputa do Mundial, que será realizado em junho, nos Estados Unidos. O técnico Niko Kovac manifestou interesse em contar novamente com Hummels no elenco.

O Borussia Dortmund está no Grupo F da competição. Os adversários na fase inicial serão o Fluminense, Ulsan HD e Mamelodi Sundowns.

Confira os jogos do Borussia Dortmund no Mundial de Clubes

🌏 Fluminense (Brasil) x Borussia Dortmund (ALE)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo F)

📅 17 de junho, terça, às 13h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey

🌏 Mamelodi Sundowns (RSA) x Borussia Dortmund (ALE)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo F)

📅 21 de junho, sábado, às 13h (de Brasília)

🏟️ TQL Stadium

🌏 Borussia Dortmund (ALE) x Ulsan HD (KOR)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo F)

📅 25 de junho, quarta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Miami