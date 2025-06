Jogo entre Palmeiras e Botafogo no Mundial terá arbitragem francesa

A Fifa definiu a arbitragem do duelo entre Palmeiras e Botafogo, neste sábado (28), às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela fase oitavas de final do Mundial de Clubes. O francês François Letexier, de 36 anos, será o responsável pelo apito no primeiro jogo do mata-mata.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo pode alterar esquema contra o Palmeiras com desfalque de Gregore

➡️ Com 18 anos, Álvaro Montoro se destaca no Mundial e pede passagem no Botafogo

Letexier está o quadro de árbitros da Fifa desde 2017 e acumula grandes decisões em sua carreira, como as finais da Eurocopa de 2024 (Espanha 2×1 Inglaterra), da Supercopa da Uefa 2023/24 (vitória do Manchester City sobre o Sevilla nos pênaltis) e da Copa da França 2023/24 (Lyon 1×2 PSG).

continua após a publicidade

Na atual edição do Mundial de Clubes, o francês trabalhou apenas em um jogo, na vitória do Benfica por 1 a 0 sobre o Bayern. François foi eleito em 2024 pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) como o melhor árbitro do mundo.

Árbitro François Letexier apitará jogo entre Palmeiras e Botafogo (Foto: Kevin C. Cox/AFP)

Os dois auxiliares escalados para o duelo também são franceses: Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. O quarto árbitro Glenn Nyberg é sueco, assim como o 5º árbitro Mahbod Beigi.

continua após a publicidade

Palmeiras e Botafogo se reencontram

Rivais nas últimas duas temporadas, as equipes avançaram mesmo em grupos equilibrados no Mundial. O Verdão passou em primeiro no Grupo A, que também teve o Inter Miami, de Lionel Messi, como segundo colocado - Porto e Al-Ahly ficaram fora do restante da competição.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

O Glorioso, por sua vez, fez história no Grupo B e passou com seis pontos, com as vitórias sobre Seattle Sounders e Paris Saint-Germain. O Atlético de Madrid, um dos favoritos da chave, foi eliminado.