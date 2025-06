A rivalidade entre Real Madrid e Barcelona se estendeu às esferas do Mundial de Clubes, mesmo diante da ausência dos catalães. O clube da capital se qualificou pelos títulos da Champions de 2021/22 e 2023/24, mas os rivais ficaram fora devido à baixa colocação no ranking, o que segue repercutindo na Espanha.

Há quem tire os méritos e a importância do Mundial entre alguns torcedores barcelonistas. E este fato irritou Dani Ceballos, jogador do Real, que, após sessão de treinos nos Estados Unidos, defendeu a existência do torneio organizado pela Fifa.

- Esse campeonato é sobre os méritos dos anos anteriores. Descredibilizar um torneio como esse é lamentável, porque todo mundo gostaria de estar aqui. Há muita coisa em jogo para o futuro. Para nós, o que importa é que uma nova era está se iniciando. Temos uma equipe mais nova, e quando a competição acabar, estaremos muito melhores - afirmou o meio-campista.

O Real tinha, nas duas honrarias europeias, o italiano Carlo Ancelotti em sua área técnica. Porém, o italiano despediu-se ao fim de 2024/25 para assumir a Seleção Brasileira. A diretoria agiu rapidamente e contratou Xabi Alonso, que brilhou pelo Bayer Leverkusen nas temporadas anteriores. Agora, o basco vive a expectativa por sua estreia no comando merengue.

- Lembro-me do treinador como um jogador posicional. Modric me disse que quando jogava pelo Madrid era muito forte em termos de posicionamento e, nesse sentido, poderia ser muito útil para mim. Os melhores treinadores que tive foram aqueles que jogaram na minha posição - disse Dani.

Dani Ceballos (cima) está com o Real Madrid no Mundial de Clubes (Foto: Josep Lago/AFP)

👀 O que vem por aí para o Real Madrid no Mundial?

O Real Madrid está no grupo H do Mundial de Clubes, e estreia nesta quarta-feira (18), diante do Al-Hilal (SAU), no Lincoln Financial Field, estádio localizado na Filadélfia. A bola rola a partir das 16h (de Brasília). Pachuca (MEX) e RB Salzburg (AUT), que completam a chave, se enfrentam logo depois, às 19h.

