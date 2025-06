Jogador do Real Madrid crava favorito no Mundial: ‘Sempre’

Brahim Díaz, do Real Madrid, cravou a equipe espanhola como uma das favoritas no Mundial de Clubes dos Estados Unidos. O meia-atacante assumiu a responsabilidade em entrevista após o último treino antes da estreia merengue diante do Al-Hilal.

continua após a publicidade

➡ Astro do Real Madrid não treina e vira dúvida para estreia no Mundial

- O Real Madrid sempre é favorito, temos essa ambição e obrigação de ganhar tudo o que jogamos. Pressão sempre existe. A exigência é máxima. Estamos prontos para dar nosso melhor, mas é uma pressão boa, que a gente gosta de ter.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Brahim Díaz também comentou sobre os primeiros dias de trabalho ao lado de Xabi Alonso no Real Madrid visando o Mundial de Clubes. O espanhol revelou que o ex-jogador participa ativamente dos treinos e elogiou a chegada do novo comandante.

- Segue com a mesma qualidade. Joga (nos treinos) e segue sendo um dos melhores. É próximo e fala com todos. Estou muito feliz que esteja aqui e esperamos que dê muitos títulos ao Real Madrid, a melhor equipe do mundo.

continua após a publicidade

Nesta quarta-feira (18), o Real Madrid estreia no Mundial de Clubes diante do Al-Hilal, às 16h (de Brasília). O duelo também marca a primeira partida de Xabi Alonso no comando da equipe merengue desde a saída do Bayer Leverkusen.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.