Adversário do Manchester City no Mundial anuncia novo técnico

O Wydad Casablanca, que está no grupo G do Mundial de Clubes junto com Manchester City, Juventus e Al Ain, anunciou a efetivação de Mohamed Amine Benhachem como treinador principal da equipe. Além disso, o time marroquino já anunciou três novas contratações para a disputa do campeonato.

Benhachem assumiu o time interinamente depois da demissão de Rhulani Mokwena e teve 100% de aproveitamento nas três partidas em que comandou a equipe. O desempenho assegurou a terceira posição no Campeonato Marroquino e a classificação para a Copa das Confederações da África.

Reforços do Wydad para o Mundial

Pensando em fazer um bom papel no Mundial, o Wydad está reforçando o elenco. Dessa forma, o clube anunciou três novos atletas, Nodin Amrabat, que estava no Hull City, Hamza Hannouri, vindo do FUS Rabat, e Stephane Aziz Aki, do Young Africans.

Nodin Amrabat é o nome mais impactante dos três. O jogador de 38 anos fez a maior parte da carreira no futebol europeu e sempre esteve presente na seleção marroquina. Pelo Marrocos, Amrabat fez 64 jogos, marcou sete gols, deu quatro assistências e chegou a disputar a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Visando se preparar para o Mundial, o Wydad Casablanca fará um amistoso contra o Sevilla nesta terça-feira (27), às 16H (horário de Brasília). O time estreia no Mundial de Clubes no dia 18 de junho, contra o Manchester City, na Filadélfia.

Jogos do Wydad Casablanca no Mundial de Clubes

🌏 Wydad Casablanca (MAR) x Manchester City (ENG)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 – Grupo G)

📅 18 de junho, quarta-feira, às 13h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field – Filadélfia

🌏 Wydad Casablanca (MAR) x Juventus (ITA)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 – Grupo G)

📅 23 de junho, domingo, às 13h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field – Filadélfia

🌏 Wydad Casablanca (MAR) x Al Ain (EAU)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 – Grupo G)

📅 26 de junho, quinta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Audi Field – Washington