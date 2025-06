Jogador do Flamengo visita rival do Real Madrid no Mundial

Rival do Real Madrid no Mundial de Clubes, o Al-Hilal recebeu uma visita nos Estados Unidos. Michael, atacante do Flamengo, aproveitou a folga recebida pelos atletas após a vitória sobre o Chelsea para ir à concentração do Crescente, clube que defendeu por dois anos e meio.

O atleta foi liberado pela comissão técnica rubro-negra para o passeio e viu seus ex-companheiros. O elenco saudita já está na capital estadunidense, Washington D.C., para o confronto com o RB Salzburg, que acontece neste domingo (22), no Audi Field, às 19h (de Brasília).

Michael, jogador do Flamengo, em concentração do Al-Hilal no Mundial (Foto: Reprodução)

✅ Michael participou de vitória do Flamengo no Mundial

Michael entrou nos acréscimos do confronto com o Chelsea, no lugar de Gonzalo Plata, e participou por cerca de cinco minutos do triunfo por 3 a 1 sobre os ingleses. O time comandado por Filipe Luís, já classificado às oitavas de final, inicia também no domingo a preparação para o fechamento da fase de grupos, diante do anfitrião LAFC.

O Al-Hilal, por sua vez, tem no duelo com os austríacos o cumprimento da segunda rodada. A equipe, agora treinada por Simone Inzaghi, empatou com o poderoso Real Madrid por 1 a 1 na estreia, e quer a vitória para ficar mais perto da qualificação no Grupo H. Quatro dias depois, encerra sua trajetória no estágio inicial frente ao Pachuca (MEX).

Michael vestiu a camisa do clube do Oriente Médio entre janeiro de 2022 e agosto de 2024. Vendido pelo Rubro-Negro por cerca de R$ 45 milhões, o atacante foi repatriado sem custos após rescindir, de maneira amigável, seu vínculo com os árabes. Porém, em quase um ano, não conseguiu se firmar como titular no time de Filipe, sendo peça constantemente utilizada saindo do banco de reservas.