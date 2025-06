O Flamengo virou para cima do Chelsea e venceu a partida da segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes por 3 a 1. Após o jogo, que teve um resultado surpreendente para muitas pessoas, o lateral-esquerdo Cucurella analisou o resultado e não fugiu da polêmica. O defensor do Chelsea elogiou o Flamengo, mas também afirmou que o momento do jogo atrapalhou o time inglês.

Cucurella disputa bola com Wesley em Flamengo x Chelsea (Foto: Franck Fife / AFP)

— Acho que a Premier League é a principal liga do mundo. Eles têm um bom time, mas o momento dos times é bem diferente. Não é só esse jogo, acho que dá para ver que o momento dos times sul-americanos não é o mesmo dos da Europa. As condições não são as mesmas também. Não é uma desculpa, é a realidade. Eles têm muito talento, mas acho que, se nos enfrentarmos em outro momento, podemos vencê-los — disse, na zona mista.

Pelo índice Sofascore, Cucurella teve a quarta pior nota da partida entre Flamengo e Chelsea. O defensor perdeu cinco de nove duelos pelo chão e desperdiçou uma chance clara no confronto com o time brasileiro.

Como foi o jogo?

O Flamengo começou bem na partida, mas saiu atrás no placar. Aos 12 minutos, Wesley e Pulgar bateram cabeça na defesa e deixaram Pedro Neto livre para sair de cara com Rossi e balançar as redes. O Rubro-Negro manteve o controle do jogo, mas não conseguiu transformar o volume em gol. A melhor chance foi em cabeceio de Gerson na segunda trave aos 42 minutos, que obrigou o zagueiro Colwill a afastar em cima da linha. O Chelsea, por sua vez, mostrou-se destemperado na partida e esperou para jogar no erro do Flamengo, mas não conseguiu criar grandes chances depois do gol.

A superioridade do time de Filipe Luís foi traduzida em números na primeira etapa, tanto na posse de bola (55% x 45%) quanto em finalizações (6 x 5), mas quem foi para o intervalo em vantagem foi a equipe de Enzo Maresca.

Bruno Henrique faz gol contra o Chelsea no Mundial de Clubes. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo<br>

No segundo tempo, Bruno Henrique foi acionado por Filipe Luís e precisou de apenas seis minutos para empatar após cabeceio de Plata dentro da área, aos 16. O Rubro-Negro pegou o embalo da torcida e cresceu no jogo. O Chelsea, acanhado, desmoronou e viu Danilo virar três minutos depois em jogada parecida com o primeiro gol, mas dessa vez Bruno Henrique foi o garçom e ajeitou de cabeça para o lateral empurrar para o fundo da rede.

O futuro do Chelsea no Mundial

Depois da derrota para o Flamengo, o Chelsea ficou na segunda posição do Grupo D e vai precisar assegurar sua vaga nas oitavas de final do torneio na última rodada da fase de grupos. O time inglês vai enfrentar o Espérance, da Tunísia, no encerramento do Grupo D do Mundial de Clubes.

O duelo entre a potência da Europa e a da África pelo Mundial de Clubes acontece na terça-feira, dia 24 de junho, às 22h (de Brasília). Caso chegue às oitavas, o Chelsea vai enfrentar uma das duas equipes que se classificarem pelo Grupo C, que tem Bayern de Munique, Benfica, Auckland City e Boca Juniors.