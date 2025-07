Na cerimônia do sorteio do próximo calendário de La Liga, o presidente do Campeonato Espanhol, Javier Tebas, voltou a disparar contra o Mundial de Clubes, organizado pela Fifa. O dirigente já havia se posicionado contra o torneio em outras ocasiões e, nesta terça-feira (1), afirmou que fará de tudo para que a próxima edição da competição não aconteça.

O mandatário da La Liga voltou a demonstrar publicamente seu descontentamento com o torneio. Ele reforçou que seguirá atuando para impedir que a competição volte a ocorrer. As críticas não são novas. No dia 18 de junho, Tebas classificou o formato do Mundial como prejudicial à saúde dos jogadores e ao equilíbrio econômico das ligas nacionais.

Javier Tebas já se posicionou contra o Mundial de Clubes outras vezes

As críticas mais recentes de Tebas se concentram no calendário e na sobrecarga dos atletas. Para ele, a temporada já é excessivamente apertada, e o torneio organizado pela Fifa impede que os jogadores tenham o descanso necessário.

- É uma questão de saúde para os cerca de 250 jogadores que participam dessas competições, que chegam sobrecarregados - afirmou o presidente de La Liga.

Ainda em 2024, o dirigente também deu fortes declarações durante um painel no Fórum da União de Clubes Europeus, realizado em Bruxelas, na Bélgica. Na ocasião, voltou a pedir o cancelamento do torneio.

- Quero fazer um pedido ao Infantino e à FIFA em relação ao Mundial de Clubes. Vocês sabem que não venderam os direitos de transmissão do orçamento que fizeram para esse Mundial de Clubes. Não tem os patrocínios que tinham sido orçados. Vocês sabem que as ligas e o sindicato dos jogadores não querem esse Mundial. Cancelem esse Mundial agora - disparou Javier Tebas.

