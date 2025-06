Inter de Milão pode ter baixa no ataque em próximo jogo do Mundial

A Inter de Milão-ITA, terceira colocada no Grupo E do Mundial de Clubes, pode ter um desfalque importante em seu próximo jogo pela competição. Trata-se do atacante francês Marcus Thuram, que entrou no 2º tempo do empate em 1 a 1 com o Monterrey-MEX.

Thuram começou a partida no banco de reservas porque já não estava 100% fisicamente. O atleta foi a campo aos 13 minutos da etapa final, substituindo Sebastian Esposito e formando dupla com Lautaro Martínez.

De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, Thuram apresentou uma leve fadiga muscular durante os treinos após o empate com os mexicanos. Assim, o francês será avaliado diariamente para saber se terá condições de atuar na segunda rodada.

Marcus Thuram em ação pela Inter de Milão (Foto: Reprodução/Inter de Milão)

No Mundial, além de Thuram, a Inter tem Lautaro Martínez e Sebastiano Esposito para a posição. Francesco Pio Esposito, que estava machucado, pode retornar diante dos japoneses. Mehdi Taremi está indisponível por conta do fechamento do espaço aéreo iraniano. O clube tenta ainda a contratação do francês Ange-Yoan Bonny para reforçar o setor.

A próxima partida da Inter será diante do Urawa Red Diamonds-JAP, no próximo sábado (21), a partir das 16h (de Brasília). O encontro acontecerá no Lumen Field, em Seattle (EUA).

Confira os próximos jogos da Inter de Milão no Mundial de Clubes:

📅 Sábado, 21 de junho

🌍 Inter de Milão x Urawa Red Diamonds

⚽ Grupo E

🕐 16h (de Brasília)

📍 Lumen Field, Seattle, EUA

📅 Quarta-feira, 25 de junho

🌍 Inter de Milão x River Plate

⚽ Grupo E

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lumen Field, Seattle, EUA