Estreia do Botafogo no Mundial acontece em cenário de ‘The Last of Us’

Sendo um sucesso nas plataformas de streaming e nos games, a saga “The Last of Us” conquistou milhares de fãs. Nos últimos dias, às vésperas da estreia do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, alguns torcedores nas redes sociais alertaram sobre a semelhança do estádio Lumen Field, casa do Seattle Sounders, com um dos cenários da continuação da franquia.

O Estádio SoundView tem diversas referências com o Lumen Field de The Last of Us: Parte II

Em "The Last of Us: Parte II", a arena se chama SoundView e possui diversas semelhanças com o Lumen Field, estádio que recebe o duelo entre Seattle Sounders e Botafogo, jogo que marca a estreia das equipes no grupo B. No game, a cidade de Seattle (EUA) atua como o local principal na sequência de The Last of Us: Part II, de 2020.

Nesta continuação do game, a base da WLF (Washington Liberation Front), também conhecida como os Lobos, é o estádio de futebol de Seattle, o local serve como quartel-general, abrigando suas estruturas militares e áreas de vida. "The Last of Us" é uma história pós-apocalíptica que se passa em um mundo devastado por uma infecção fúngica que transforma humanos em monstros.

Lumen Field, a casa do Seattle Sounders, palco da estreia do Botafogo

Vale lembrar que o Lumen Field tem gramado sintético, como no Nilton Santos. Mas, para a Copa do Mundo de Clubes, a Fifa exigiu que ele fosse trocado por um natural.

Na realidade, porém, o estádio será "apenas" o palco do confronto entre o campeão da Libertadores 2024 e o time local. . A bola rola às 23h (de horário de Brasília), com transmissão do Disney+ por streaming e da TV Globo.