A Inglaterra entrou em campo nesta terça-feira e foi derrotada por 3 a 1 por Senegal. Mesmo jogando em casa, no estádio do Nottingham Forest, a seleção inglesa não conseguiu triunfar diante dos adversários. Além disso, o treinador Thomas Tuchel utilizou jogadores de Bayern de Munique, Chelsea, Atlético de Madrid e Real Madrid, que disputarão o Mundial de Clubes a partir do dia 14 deste mês.

continua após a publicidade

Jogadores da Inglaterra ne derrota para Senegal (Foto: Paul Ellis / AFP)

Recentemente, clubes classificados para o Mundial, demonstraram insatisfação com a convocação de seus atletas para os jogos da Inglaterra, sobretudo contra Senegal. Como o compromisso não era válido por uma competição oficial da Uefa, os times ingleses acreditavam que os jogadores poderiam ser liberados antecipadamente ou poupados, já que o Mundial de Clubes começa no dia 14.

Thomas Tuchel, que comandou a Inglaterra apenas pela quarta vez nesta terça-feira, afirmou que contaria com os jogadores por ter pouco tempo para trabalhar com os atletas visando a Copa do Mundo de 2026. Com poucos compromissos ao longo do ano, o treinador afirmou à imprensa inglesa que sabia como utilizar seus jogadores sem os prejudicar.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Harry Kane abriu o placar na partida entre Inglaterra e Senegal (Foto: Paul Ellis / AFP)

Na partida contra Senegal, o treinador alemão utilizou seis jogadores que irão disputar o Mundial de Clubes. Três do Chelsea, um do Atlético de Madrid, um do Bayern de Munique e um do Atlético de Madrid. Entre os acionados por Tuchel, Harry Kane se destacou, já que fez o gol da Inglaterra na partida aos sete da primeira etapa.

Além de Kane, do Bayern de Munique, Chalobah (Chelsea), Colwill (Chelsea), Madueke (Chelsea), Bellingham (Real Madrid) e Gallagher (Atlético de Madrid) atuaram contra a equipe de Senegal. Esta foi a primeira derrota de Thomas Tuchel no comando da Inglaterra.

continua após a publicidade

Programação dos jogadores envolvidos no Mundial de Clubes

Ao todo, nove jogadores convocados por Thomas Tuchel voltam vão disputar o Mundial de Clubes da Fifa. Após a derrota para Senegal, as atenções do grupo estão voltadas para o torneio da Fifa. Os cinco atletas do Chelsea iniciam sua trajetória na competição da Fifa a partir do dia 16 de junho.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Gallagher, do Atlético de Madrid, pode realizar sua estreia no dia 15, contra o PSG. Pelo Bayern de Munique, Harry Kane também deve estrear no Mundial de Clubes no domingo, contra o Auckland City, da Nova Zelândia. Os últimos que provavelmente farão suas estreias no campeonato são Bellingham e Alexander-Arnold, do Real Madrid. O time espanhol entra em campo pela primeira vez no dia 18.