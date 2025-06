Em amistoso, Inglaterra perde para Senegal sem astro

De virada, a Inglaterra perdeu por 3 a 1 para o Senegal em jogo amistoso, nesta terça-feira (10). A partida aconteceu no estádio City Ground, em Nottingham, na Inglaterra. Os "Three Lions" jogaram com equipe próxima ao titular, com poucas alterações, mas, mesmo assim, foram derrotados para Senegal, que jogou sem Mané.

Apesar de ser amistoso, a derrota teve um gosto amargo. Na Data Fifa, a seleção inglesa tinha compromisso com a Andorra, válida pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026, e o amistoso contra o Senegal. A primeira partida, jogando contra uma seleção menos tradicional, a Inglaterra, apesar da vitória, não conseguiu convencer, ganhando apenas por 1 a 0.

Mesmo com astros, a Inglaterra foi derrotada por Senegal (Foto: Paul Ellis/AFP)

Desta vez, jogando contra uma equipe melhor, a seleção inglesa, mesmo com astros como Bellingham e Harry Kane, não conseguiu impor seu favoritismo e levou a virada contra o Senegal, que jogava sem o craque Mané.

Como foi o jogo entre Inglaterra e Senegal?

A Inglaterra começou intensa e eletrizante no jogo. Senegal, no entanto, também mostrava suas cartas e saía para o jogo, não se deixando ser intimidado. Entretanto, a pressão inglesa deu certo, e aos sete minutos, o capitão Harry Kane abriu o placar, em uma rápida jogada no ataque. Tudo encaminhava bem, até aos 40 minutos, em uma jogada despretensiosa, Ismaïla Sarr recebeu o cruzamento e empatou a partida.

No segundo tempo, a partida teve outros requintes dramáticos. Jogando em casa, a Inglaterra não conseguiu manter a pressão que teve no início do jogo e levou a virada 17 minutos após o apito do intervalo, com Diarra marcando. Senegal conseguiu se fechar e segurar a pressão. Tudo encaminhava bem, até Bellingham empatar aos 40 minutos. Para a tristeza dos ingleses, o gol foi invalidado por um toque de mão. A situação ficou mais triste minutos depois, já que, em contra-ataque fulminante, Senegal fechou o caixão e marcou o terceiro da partida, com Sabaly.

