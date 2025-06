Palmeiras faz primeiro treino, e Abel aguarda convocados para esboçar escalação

O Palmeiras realizou na tarde desta terça-feira (10) seu primeiro treino nos Estados Unidos. Os 21 jogadores à disposição da comissão técnica realizaram trabalhos na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, em campo com gramado natural e com um pouco mais dos 15 minutos - regra da tempo da Fifa - liberados para a imprensa.

Os convados por suas respectivas seleções na última Data-Fifa se juntarão ao restante do elenco na próxima quarta-feira (11), quatro dias antes da estreia contra o Porto-POR. O grupo utilizará o avião particular da presidente Leila Perreira para realizar o deslocamento.

Neste primeiro treinamento em solo americano, os jogadores fizeram um trabalho de adaptação ao gramado natural, enquanto os goleiros realizaram um trabalho específico de fechar ângulo e saída em cruzamentos. Já o restante do elenco fez um trabalho posicional de troca de passes e, no final, um jogo coletivo para iniciar a preparação para a estreia no torneio internacional.

O clube paulista escolheu Greensboro, na Carolina do Norte, como sua base de treinamento nos Estados Unidos. A equipe de Abel Ferreira utilizará as instalações da Universidade da Carolina do Norte, que possui um estádio, dois campos de treinamento, além de vestiários e academia.

Cronograma do Palmeiras antes da estreia no Mundial

A delegação do Palmeiras permanecerá em Greensboro, na Carolina do Norte, até a véspera da estreia, quando viaja rumo a Nova Jersey. A tendência é que Abel Ferreira comande cinco treinos na Universidade local, mas apenas três deles com o grupo completo.

No domingo (15), o Verdão encara o Porto, de Portugal, a partir das 19h (de Brasília), no MetLife Stadium. Posteriormente, retorna para a Carolina do Norte, onde seguirá a preparação para os jogos com Al Ahly, do Egito, e Inter Miami, liderado por Lionel Messi.