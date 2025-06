O Porto deixou Portugal rumo aos Estados Unidos na tarde desta terça-feira para a disputa do Mundial de Clubes. O time português reuniu seu elenco após jogos da Data Fifa e se despediu da torcida no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na cidade do clube. Antes do embarque, André Villas-Boas, presidente do Porto, falou sobre o Palmeiras, rival da estreia no Mundial de Clubes.

André Villas-Boas, presidente do Porto (Foto: Reprodução / X)

— O duelo com o Palmeiras será um grande jogo entre dois grandes times, um embate histórico, sem desrespeito pelos demais. É um grande clube de nível mundial, foi dos primeiros a contactar com todos os outros participantes do Mundial de Clubes com uma lembrança histórica que faz parte do nosso museu. Vislumbro um grande jogo, uma equipe orientada por um treinador português com muito sucesso no Brasil e acho que é um dos jogos de cinema do Porto e do Mundial de Clubes — disse André Villas-Boas.

O Porto e o Palmeiras vão se enfrentar na primeira rodada do Grupo A do Mundial de Clubes. Será o primeiro encontro oficial entre os dois times na história e o duelo promete ser um dos mais disputados para os times brasileiros na primeira fase do torneio organizado pela Fifa.

Depois de uma temporada sem títulos, o Porto chega ao Mundial de Clubes com a sensação de que poderia e deveria ter feito mais nos campeonatos que disputou ao longo do ano. No entanto, o time português viaja com a consciência de que dificilmente brigará pelo título da Copa do Mundo de Clubes.

— Um grande sentido de responsabilidade no início, ambicionamos passar às oitavas de final, é o objetivo alcançável para o nível do Porto. Temos um cruzamento importante com as equipas que vêm do outro grupo, independentemente do que acontecer no mesmo, mas temos essa ambição. Vamos lutar pelas vitórias, ter um bom início, dar por terminada esta temporada e iniciar a seguinte — explicou o presidente.

Temporada 2024-25 do Porto

Na temporada 2024-25, o Porto terminou em terceiro lugar no Campeonato Português, atrás de Sporting e Benfica. Na Europa League, a equipe ficou na 18ª colocação geral da fase de liga e avançou aos playoffs, onde foi eliminada pela Roma. Já na Taça de Portugal, os Dragões chegaram até as quartas de final, mas acabaram sendo surpreendidos e eliminados pelo Moreirense.

A terceira colocação na Liga Portugal garantiu o Porto apenas nos playoffs da Liga Europa. Caso vença os dois jogos eliminatórios, o clube português vai para a fase de liga do torneio da Fifa. O Porto conseguiu sua vaga na primeira edição do novo formato do Mundial de Clubes pelo ranking da Uefa. A pontuação da equipe portuguesa foi elevada pelas boas participações recentes na Liga dos Campeões, competição que não disputará na próxima temporada.

Palmeiras x Porto no Mundial de Clubes

🌏 Palmeiras x Porto

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo A)

📅 15 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium