O Mundial de Clubes será disputado nos Estados Unidos e terá início no dia 14 de junho com a partida entre Inter Miami x Al-Ahly. No entanto, o torneio de clubes organizado pela Fifa fará concorrência aos jogos previstos para seleções em disputas por vagas na Copa do Mundo de 2026. As seleções entram em campo em jogos que acontecem entre os dias 2 e 10 de junho e suas convocações podem ser afetadas pelo Mundial de Clubes.

Jogadores da Inglaterra comemoram gol marcado por Reece James contra a Letônia, pelas Eliminatórias em março (Foto: Glyn Kirk/AFP)

De acordo com regulamento da Fifa, os elencos que participam da competição devem chegar às cidades em que ficarão ao longo do torneio num período que varia entre cinco e três dias. Com isso, o planejamento logístico de treinos, viagens e concentrações dos clubes poderá englobar dias da Data Fifa. Internamente, a Inglaterra é a primeira seleção que pode ser afetada por essas questões.

A seleção inglesa entra em campo contra Andorra no dia 3 pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O segundo compromisso da Data Fifa é um amistoso contra Senegal, disputado em Manchester. Thomas Tuchel deve convocar atletas de Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Chelsea, Manchester City e Real Madrid.

Segundo o The Telegraph, alguns clubes já entraram em contato com a federação inglesa pedindo a liberação de seus jogadores da segunda partida. Levando em consideração a proximidade do início do torneio e o caráter amistoso do confronto, os times entendem que a presença de seus atletas na partida da seleção não é necessária.

No entanto, segundo a BBC, Tuchel não deseja abrir mão da presença de seus atletas por estar no início de seu trabalho à frente da seleção inglesa. O treinador foi anunciado em outubro do ano passado e só comandou a Inglaterra em duas ocasiões.

Thomas Tuchel, treinador da Inglaterra (Foto: Henry Nicholls / AFP)

"Fazemos o que é bom para nós. Monitoramos (os jogadores), mantemos contato com os clubes e seguimos um alto nível de acompanhamento onde as situações são conhecidas e não correremos riscos antiprofissionais. Antes de tudo, eu me sinto responsável pelos jogadores. Não quero que ninguém se lesione", disse o treinador em sua última convocação, realizada em março.

Jogadores da Inglaterra que vão disputar o Mundial de Clubes

12 atletas devem estar na lista de Thomas Tuchel para os jogos da próxima Data Fifa. Divididos entre cinco times, os jogadores poderão perder atividades coletivas no fim da preparação para o Mundial de Clubes. Veja a lista:

Chelsea: Cole Palmer, Reece James, Colwill e Madueke

Bayern de Munique: Harry Kane

Atlético de Madrid: Conor Gallagher

Real Madrid: Bellingham e, possivelmente, Alexander-Arnold

Manchester City: Phil Foden, Jack Grealish, Stones, Rico Lewis