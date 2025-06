Botafogo regulariza reforços para o Mundial de Clubes

Contratados pelo Botafogo na janela especial para o Mundial de Clubes, o goleiro Christian Loor, o zagueiro Kaio Pantaleão e o atacante Joaquín Correa tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira (10). Com isso, o trio foi regularizado para estrear pelo Alvinegro.

➡️Como foi a carreira de Arthur Cabral, novo reforço do Botafogo, no futebol europeu?

Com isso, todas as contratações do Botafogo para o Mundial de Clubes da Fifa já têm condições de jogo. O meia Álvaro Montoro e o centroavante Arthur Cabral já haviam sido regularizados no início da semana.

Ao todo, a delegação alvinegra terá 31 jogadores nos Estados Unidos. Joaquín Correa, que desembarcou no Rio de Janeiro, e Savarino, com a seleção venezuelana, se juntarão ao elenco nesta quarta-feira (11) para o Mundial de Clubes.

A movimentação para a chegada dos cinco novos nomes encerrou as atividades do Botafogo na janela especial. A diretoria da SAF voltará ao marcado a partir do dia 10 de julho para novos nomes e deve buscar reforços pontuais, sendo um atacante de lado de campo como prioridade.

O Botafogo fará sua estreia no Mundial de Clubes da Fifa neste domingo (15), contra o Seattle Sounders, às 23h (de Brasília). A chave do Glorioso na competição ainda tem Paris Saint-Germain, da França, e Atlético de Madrid, da Espanha.