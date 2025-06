O Fluminense venceu a Inter de Milão e está nas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa. Em entrevista para a Cazé TV, o lateral Renê disse que a partida foi a mais importante da carreira. O jogador também agradeceu aos céus pelo time não ter sido vazado no jogo.

— Sabemos o nível que é, mas na raça e na luta e juntos, como combinamos. O resultado a gente não controla, mas o que a gente pode dar em campo a gente controla. Graças a Deus foi o suficiente para a vitória. Agradecer pelo livramento, foi muita bola na trave — falou Renê.

O jogador, que já participou de muitas partidas decisivas, falou que esse foi o jogo mais importante da carreira.

— Sem dúvidas é (a partida mais importante da minha carreira). Acredito que foi um dos jogos mais importantes da minha vida, realização de um sonho. Sempre sonhei em jogar na Europa, falei para minha esposa que eu não consegui, mas eu estou muito grato de enfrentar eles — disse o lateral.

Fluminense está na próxima fase da competição (Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC)

Fluminense nunca perdeu para times italianos

O Fluminense ostenta uma invencibilidade histórica diante de clubes italianos, com um retrospecto que atravessa décadas e diferentes gerações. Em 14 confrontos, entre amistosos e torneios internacionais, o Tricolor soma dez vitórias e quatro empates, sem jamais ter sido derrotado. A série começou em 1955, com triunfo por 3 a 1 sobre a Fiorentina, em Gênova, e inclui resultados expressivos como o 1 a 0 sobre o Milan, no Torneio de Udine de 1984, além de vitórias contra Roma, Napoli, Torino e Genoa.

Os duelos ocorreram não só na Itália, mas também em países como Estados Unidos, Japão e Ucrânia. O histórico reforça que, independentemente do palco, os italianos ainda não conseguiram superar o clube das Laranjeiras. A marca se mantém viva por mais de meio século e segue como um símbolo do protagonismo tricolor nos encontros internacionais.

