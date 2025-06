CHARLOTTE (EUA) – Renato Gaúcho revelou qual foi sua estratégia para classificar o Fluminense em cima da Inter de Milão, em jogo válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O treinador revelou que estava estudando o esquema do Flu e como iria lidar desde o jogo da Inter de Milão contra o River Plate, ainda na fase de grupos. O time venceu por 2 a 0.

continua após a publicidade

O técnico disse que entendeu que era um time muito alto, com um ataque muito eficiente e que, por este motivo, escolheu utilizar três zagueiros na escalação. Para ele, a concentração começou desde cedo.

Renato ainda elogiou o comprometimento do elenco. O técnico destacou que passou exatamente o que tinha pensado para o elenco e os jogadores compraram e seguiram a ideia. De acordo com as suas palavras, diante ao vice-campeão da Inter de Milão, foi um jogo de humildade.

continua após a publicidade

— Acho que o mais importante de tudo, e é o que eu sempre falo pra vocês, é que aquilo que eu converso com o meu grupo, fica com o meu grupo. O que vem de fora não entra no vestiário. Ninguém vai mudar a minha cabeça. Tenho minhas ideias e procuro sempre trocá-las com os jogadores.Foi dessa forma que pensei o esquema para enfrentar a Inter — disse Renato Gaúcho.

➡️Fluminense nunca perdeu para um time italiano

— Estudei bem o jogo, pensei bastante durante a noite qual esquema usar. E, na minha cabeça, o melhor seria com três zagueiros, a gente espelharia a equipe deles, uma equipe forte, rápida, com jogadores altos e decisivos. Conversei com o grupo, eles compraram a ideia. Tivemos dois, três dias apenas pra treinar — completou o treinador.

continua após a publicidade

Fluminense eliminou o vice-campeão da Champions League (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Renato Gaúcho agradeceu ao torcedor do Fluminense

Renato Gaúcho agradeceu ao torcedor do Fluminense pelo apoio na competição. Mesmo nos Estados Unidos, no Bank of America Stadium, o jogo foi tomado por cantos da torcida tricolor.

— Tenho que agradecer também ao nosso torcedor, que aqui está presente. Muita gente sabe que está com problemas financeiros, mas está aqui, sentindo com a gente. Agradecer ao nosso torcedor que está no Brasil também, as mensagens. Eu tenho certeza que o que a gente pode fazer por eles, a gente tem feito dentro de campo, dando alegria pra eles, com vitórias, com passagens pra próxima fase — completou.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Agora, o Flu aguarda o vencedor de Manchester City e Al Hilal, que jogam às 22h (de Brasília) desta segunda. A partida das quartas de final será na sexta (4), às 16h, no Camping World Stadium, em Orlando (Flórida).