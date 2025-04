O zagueiro do Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, sofreu uma ruptura no menisco do joelho esquerdo e está fora da temporada. O clube alemão anunciou nesta segunda-feira (7) que o defensor de 25 anos ficará fora de ação até a temporada 2025/2026, o que o impede de participar do Mundial de Clubes da FIFA. Schlotterbeck tem sido uma peça fundamental no esquema do time alemão, participando de 37 jogos nesta temporada e contribuindo com seis assistências.

Além de desfalcar o Borussia Dortmund na primeira edição do Mundial de Clubes, Schlotterbeck também ficará de fora da fase decisiva da Liga das Nações da UEFA, onde a Alemanha enfrentará Portugal. O zagueiro também não participará das últimas etapas da Liga dos Campeões, competição em que o Borussia Dortmund está nas quartas de final e enfrentará o Barcelona nesta quarta-feira (9), no jogo de ida.

Em sua declaração, Sebastian Kehl, diretor esportivo do Borussia Dortmund, demonstrou preocupação com a lesão e solidariedade ao jogador.

"A ausência de Nico nos atinge duramente. Ele é uma parte muito importante do nosso time e tem impressionado com seu desempenho consistente nesta temporada. Esperamos que ele fique em forma novamente rapidamente e receba o máximo apoio de nós em seu retorno", disse Kehl.

O Borussia integra o grupo F do Mundial, ao lado de Fluminense, Mamelodi Sundowns (África do Sul) e Ulsan Hyundai (Coreia do Sul).

Confira os jogos do Borussia Dortmund no Mundial de Clubes

🌏 Fluminense (BRA) x Borussia Dortmund (ALE)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo F)

📅 17 de junho, terça, às 13h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey

🌏 Mamelodi Sundowns (RSA) x Borussia Dortmund (ALE)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo F)

📅 21 de junho, sábado, às 13h (de Brasília)

🏟️ TQL Stadium

🌏 Borussia Dortmund (ALE) x Ulsan HD (KOR)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo F)

📅 25 de junho, quarta, às 16h (de Brasília)

🏟️ TQL Stadium