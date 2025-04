Após lesão, Musiala mira retorno no Mundial e revela o objetivo do Bayern na competição O jogador está fora desde que sofreu uma lesão na coxa esquerda no início de abril

Musiala em campo com a camisa do Bayern de Munique (Foto: Reprodução/Instagram/@jamalmusiala10) Musiala em campo com a camisa do Bayern de Munique (Foto: Reprodução/Instagram/@jamalmusiala10)