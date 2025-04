Mats Hummels, campeão do mundo pela Alemanha, anuncia aposentadoria

O zagueiro Mats Hummels, um dos principais nomes da geração campeã mundial pela Alemanha em 2014, anunciou sua aposentadoria do futebol aos 36 anos ao final desta temporada. Com uma carreira profissional que se estendeu por mais de 18 anos, o defensor pendura as chuteiras deixando um legado marcado por títulos, liderança e constância em alto nível.

Trajetória de Hummels

Começo da carreira

Revelado pelo Bayern de Munique, Hummels teve sua grande ascensão no Borussia Dortmund, clube que o acolheu em 2008, inicialmente por empréstimo. A identificação com a equipe aurinegra foi imediata, e em 2009 ele foi contratado em definitivo. Como líder da defesa, viveu seus melhores momentos no clube, conquistando dois títulos da Bundesliga e chegando à final da Champions League em 2013.

Retorno ao Bayern

Em 2016, retornou ao Bayern, onde ampliou sua galeria de troféus com três Bundesligas e uma Copa da Alemanha. Três anos depois, decidiu voltar ao Dortmund, encerrando sua trajetória no clube em 2024 com mais uma final de Champions no currículo, embora sem o título europeu.

Seleção da Alemanha

Na seleção alemã, Hummels foi figura central entre 2010 e 2021, com breve retorno em 2023. Foram 78 partidas com a camisa nacional, incluindo duas Copas do Mundo e três Eurocopas disputadas. Seu desempenho no Mundial de 2014 foi decisivo: além da solidez defensiva, marcou o gol que garantiu a vitória sobre a França nas quartas de final.

Passagem na Roma

O defensor atualmente joga pela Roma, encerrando sua carreira com experiência no futebol italiano. No total, Hummels acumula seis títulos da Bundesliga, quatro Copas da Alemanha, quatro Supercopas e uma Taça da Liga, consolidando-se como um dos grandes zagueiros do século XXI.