Se a escalação do Mundial de Clubes da FIFA 2025 fosse feita com base apenas no valor de mercado dos atletas fornecidos pelo transfermarket, a equipe ideal do torneio teria forte presença de jogadores do Real Madrid e do Manchester City. Entre os onze mais valiosos, Vinicius Júnior é o único representante brasileiro.

Escalação com maior valor de mercado

A formação principal é composta por nomes com valores acima dos 100 milhões de euros no setor ofensivo e no meio-campo. Vinicius Júnior e Erling Haaland lideram a lista, cada um avaliado em 200 milhões de euros. O meio-campo tem Jude Bellingham (180 mi €), Rodri (130 mi €) e Federico Valverde (130 mi €), todos com grande participação em suas equipes na temporada.

Na defesa, aparecem jogadores como Bastoni (80 mi €), Rúben Dias (70 mi €), Gvardiol (75 mi €) e Hakimi (65 mi €), enquanto Gregor Kobel, do Borussia Dortmund, assume a posição de goleiro, avaliado em 40 milhões de euros.

Seleção mais valiosa do Mundial de Clubes 2025

Goleiro: Gregor Kobel (Borussia Dortmund – 40 mi €);

Zagueiros: Alessandro Bastoni (Inter de Milão – 80 mi €), Rúben Dias (Manchester City – 70 mi €);

Laterais: Josko Gvardiol (Manchester City – 75 mi €), Achraf Hakimi (PSG – 65 mi €);

Meias: Rodri (Manchester City – 130 mi €), Federico Valverde (Real Madrid – 130 mi €), Jude Bellingham (Real Madrid – 180 mi €);

Atacantes: Phil Foden (Manchester City – 130 mi €), Vinicius Júnior (Real Madrid – 200 mi €), Erling Haaland (Manchester City – 200 mi €).

Gvardiol e Vinicius Júnior se enfrentam nos playoffs da Champions League (Foto: Sportimage Ltd/Alamy Stock Photo)

Seleção B com nomes de destaque

Uma segunda formação, também baseada em valor de mercado, inclui outros nomes relevantes no cenário europeu. Nela, o goleiro Diogo Costa (30 mi €), do Porto, e os zagueiros Levi Colwill (55 mi €) e William Pacho (45 mi €) aparecem na defesa. O meio-campo é formado por Tchouaméni, Barella e Cole Palmer, todos com valores entre 80 e 130 milhões de euros.

No ataque, Rodrygo, Kvaratskhelia e Mbappé são os escolhidos. O francês, avaliado em 170 milhões de euros, é um dos poucos nomes fora da escalação principal que ainda figuram entre os mais caros do futebol mundial.

Seleção B mais valiosa do Mundial de Clubes 2025

Goleiro: Diogo Costa (Porto – 30 mi €);

Zagueiros: Levi Colwill (Chelsea – 55 mi €), William Pacho (PSG – 45 mi €);

Laterais: Federico Dimarco (Inter de Milão – 60 mi €), Rico Lewis (Manchester City – 40 mi €);

Meias: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – 80 mi €), Nicolò Barella (Inter de Milão – 80 mi €), Cole Palmer (Chelsea – 130 mi €);

Atacantes: Rodrygo (Real Madrid – 100 mi €), Khvicha Kvaratskhelia (PSG – 80 mi €), Kylian Mbappé (Real Madrid – 170 mi €).

Rodrygo e Kylian Mbappé comemoram remontada do Real Madrid contra o Las Palmas, por La Liga (Foto: Javier Soriano/AFP)

Clubes mais representados

Real Madrid e Manchester City lideram a seleção principal com três representantes cada. O PSG, Inter de Milão, Chelsea e outras equipes aparecem com menor presença, mas também com jogadores de alto valor no mercado.

A análise de valores de mercado reforça o domínio financeiro e esportivo dos principais clubes europeus no cenário internacional, incluindo no novo formato do Mundial de Clubes, que será disputado nos Estados Unidos em julho de 2025.