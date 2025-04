O Borussia Dortmund, um dos adversários do Fluminense no Mundial de Clubes 2025, abriu conversas para tentar manter o meia Carney Chukwuemeka para a próxima temporada. O jogador de 20 anos está emprestado pelo Chelsea até o dia 30 de junho e deixou boa impressão nos poucos jogos em que esteve em campo, especialmente contra o Borussia Mönchengladbach, no último domingo (20).

continua após a publicidade

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube alemão pretende propor um novo empréstimo ao Chelsea, já que o valor da cláusula de compra — 35 milhões de euros — é considerado elevado neste momento. Chukwuemeka tem contrato com os Blues até 2028 e foi cedido ao Dortmund após a chegada de Enzo Maresca ao clube inglês.

Chukwuemeka comemora gol do Borussia contra o Freiburg (Foto: Reprodução/Instagram/@chukwuemeka 10)

Apesar de não ter tido muitas oportunidades na equipe alemã, o meio-campista agradou ao técnico Nico Kovac e começou a ganhar espaço no final da temporada. A permanência em Dortmund, no entanto, depende da continuidade das negociações entre os clubes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A imprensa alemã aponta que uma compra definitiva pode ser considerada caso o Borussia garanta vaga na próxima Liga dos Campeões — algo que voltou a ser possível com os resultados recentes. Ainda assim, o plano inicial é por uma nova cessão por empréstimo.

continua após a publicidade

Confira os jogos do Borussia Dortmund no Mundial de Clubes

🌏 Fluminense (BRA) x Borussia Dortmund (ALE)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo F)

📅 17 de junho, terça, às 13h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey

🌏 Mamelodi Sundowns (RSA) x Borussia Dortmund (ALE)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo F)

📅 21 de junho, sábado, às 13h (de Brasília)

🏟️ TQL Stadium

🌏 Borussia Dortmund (ALE) x Ulsan HD (KOR)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo F)

📅 25 de junho, quarta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Miami