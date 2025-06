Que horas é a estreia do Mundial de Clubes? Veja onde assistir e escalações

Al Ahly e Inter Miami se enfrentam neste sábado (14) no jogo de abertura da primeira edição do Mundial de Clubes. A partida válida pela primeira rodada reúne duas equipes do Grupo A, que também é formado por Porto e Palmeiras. O duelo está marcado para às 21h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), e terá transmissão da CazéTV (streaming) e SporTV (canal fechado). ➡️Clique para assistir na CazéTV

Confira informações de Al Ahly x Inter Miami; que horas será o jogo e escalações

O Al Ahly, gigante egípcio e considerado o time africano de maior ranking, entra no Mundial de Clubes com o espanhol José Riveiro em seu primeiro jogo competitivo, após uma recente derrota nos pênaltis para o Pachuca em um amistoso. Sua vaga no torneio foi garantida pelos títulos da Champions League Africana de 2020/21, 2022/23 e 2023/24.

O clube se destaca como o maior campeão egípcio, com 45 títulos, e o terceiro maior campeão continental do mundo, acumulando 12 taças, atrás apenas de Real Madrid (15) e Auckland City (13). O Al Ahly tem um histórico de bom desempenho na antiga versão do Mundial - hoje chamado de Intercontinental - com quatro terceiros lugares.

Jogadores do Al-Ahly comemoram título do Campeonato Egípcio (Foto: Reprodução / X)

Por outro lado, o Inter Miami, atualmente em terceiro lugar na Conferência Leste da MLS, tem apresentado uma forma irregular (quatro vitórias, três empates e cinco derrotas nos últimos 12 jogos), embora venha de duas vitórias expressivas na liga. Sua classificação para o Mundial veio com a conquista do MLS Supporters' Shield de 2024, onde estabeleceu um recorde de pontos. O grande destaque do Inter Miami é seu elenco estelar, que inclui Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets e Jordi Alba.

Comandado por Lionel Messi, o Inter Miami se prepara para estrear no Mundial (Foto: Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Al Ahly x Inter Miami

MUNDIAL DE CLUBES - 1ª RODADA (GRUPO A)

📆 Data e horário: sábado (14), às 21h (horário de Brasília)

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

📺 Onde assistir: SporTV (canal fechado) e da CazéTV (streaming)

🟨 Árbitro: Alireza Faghani

🚩 Assistentes: Anton Shchetinin e Ashley Beacham

🖥️ VAR: -

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL AHLY: El Shenawy; Hany, Rabia, Ibrahim, Debes; El Solia, Ashour, Ateya; Mohamed, Trezeguet; Abou Ali (Técnico: José Riveiro)



INTER MIAMI: Ustari; Weigandt, Falcon, Lujan, Allen; Allende, Cremaschi, Busquets, Segovia; Messi, Suarez (Técnico: Javier Mascherano)

