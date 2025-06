Flamengo e Espérance se enfrentam nesta segunda-feira (16), em jogo válido pela primeira rodada do grupo D do Mundial de Clubes da Fifa. A bola rola às 22h (de Brasília) no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), com transmissão de Disney+ e TV Globo. ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes.

O Rubro-Negro chega à Copa do Mundo de Clubes ostentando sequência invicta de oito jogos. Com o time titular, a equipe não sofreu gols nos últimos seis compromissos. Para a estreia, o técnico Filipe Luís não terá De la Cruz, lesionado, e Alex Sandro é dúvida por desgaste. Por outro lado, Gonzalo Plata se recuperou de edema no joelho direito e está à disposição após um mês e 15 dias, e Jorginho deve atuar com o Manto Sagrado pela primeira vez.

Por sua vez, o Espérance se classificou ao Mundial de Clubes pelo ranking da África para a competição. A equipe da Tunísia também vem em boa fase e não perde há 11 partidas. Para entrentar o Flamengo, o time africano terá força máxima, com destaque para os brasileiros Yan Sasse e Rodrigo Rodrigues.

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Espérance pelo Mundial de Clubes

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo X Espérance

1ª RODADA - GRUPO D - MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: segunda-feira, 16 de junho de 2025, às 22h (de Brasília);

📍 Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA);

📺 Onde assistir: TV Globo, Sportv, CazéTV (Youtube), Disney+ e DAZN;

🟨 Árbitro: Danny Makkelie (HOL);

🚩 Auxiliares: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL);

🖥️ VAR: Rob Dieperink (HOL).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Ortiz, Pereira e Varela (Ayrton Lucas/Alex Sandro); Pulgar e Jorginho (Allan); Gerson, Arrascaeta e Luiz Araújo (Plata); Bruno Henrique.

ESPÉRANCE (Técnico: Maher Kanzari)

Memmiche; Bouchniba, Jelassi, Meriah e Ben Hamida; Guenichi, Konate e Ogbelu; Yan Sasse, Rodrigo Rodrigues e Belaili.

