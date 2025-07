Hércules e Fluminense são destaques na Espanha; veja

Os heróis do Fluminense no Mundial de Clubes estão ganhando o mundo. Nesta segunda-feira (7), a imprensa espanhola destacou Hércules, volante do Tricolor, como o "colosso inesperado" da competição. O tradicional jornal "AS" publicou uma longa matéria exaltando a história de superação do jogador, desde suas origens humildes no Piauí até se tornar o herói da classificação para a semifinal.

Hércules em disputa de bola no Mundial de Clubes (Foto: Paul Ellis / AFP)

'O colosso inesperado': a análise espanhola

Com o título "Hércules, o colosso inesperado", o jornal espanhol definiu o volante como o novo herói do Fluminense. A publicação ressalta sua trajetória, desde a pequena cidade de Jaicós, no Piauí, até a elite do futebol mundial. "O agora meio-campista do Flu conseguiu escalar no mundo do futebol desde os níveis mais baixos até a grande elite que agora ocupa", escreveu o diário.

O "AS" destaca as características do jogador: "Combativo, intenso, com criatividade na hora de gerar jogo e com um deslocamento formidável".

Fake news e quase saída: a superação de Hércules

A matéria também revela um episódio dramático na passagem de Hércules pelo Flu. Em maio, o jogador foi vítima de notícias falsas nas redes sociais sobre uma suposta vida noturna agitada no Rio de Janeiro. A pressão foi tão grande que ele pensou em deixar o clube.

O jornal resgata uma fala do lateral Renê, que foi importante na integração do volante.

— É um cara humilde, chegou para nos ajudar, teve um começo difícil. Inclusive pensou em ir embora. Estive na casa dele depois daquela 'fake news' que saiu — contou Renê.

Segundo o lateral, todo o elenco foi até a casa de Hércules para dar apoio a ele e à sua mãe, que chorava com a situação.

— Dissemos a ele e a ela que ficassem tranquilos, que íamos estar com ele, que íamos defendê-lo. Porque sabíamos que era mentira.

De coadjuvante a herói e provável titular

O "AS" finaliza exaltando a volta por cima do jogador. Antes do Mundial, Hércules tinha apenas um gol em 27 jogos pelo Fluminense. No torneio, já marcou dois gols decisivos (contra Inter e Al-Hilal). Com a suspensão de Martinelli para a semifinal, a publicação aponta que "tudo indica sua titularidade" contra o Chelsea, nesta terça-feira (8).

