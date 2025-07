Maresca revela desfalque do Chelsea contra o Fluminense e faz mistério sobre João Pedro

Enzo Maresca revelou que Lavia será desfalque do Chelsea contra o Fluminense e fez mistério sobre a entrada de João Pedro no time titular na semifinal do Mundial. O treinador da equipe inglesa afirmou que precisará encontrar soluções em meio aos problemas, uma vez que também não conta com Delap e Colwill por suspensão.

- No último jogo, nós tivemos Lavia, Caicedo e Reece James fora e encontramos uma solução. Com Colwill e Delap fora, vamos encontrar uma solução diferente. João (Pedro) está pronto, assim como Nico (Jackson). Eu penso que o João pode jogar em todas as posições do ataque para a gente Só vejo o Nico como um nove, mas João pode jogar em diferentes posições.

O treinador do Chelsea também comentou sobre a pressão sobre os atacantes por gols na temporada. Nesse sentido, Maresca tentou passar tranquilidade para o elenco, principalmente para João Pedro, que chegou na última semana.

- João, Delap e Nico Jackson sabem exatamente a pressão de ser um nove no Chelsea. Eu prefiro ter cinco jogadores marcando 10, 12 gols cada do que um centroavante marcando 40 gols. Nós esperamos mais gols dos nossos atacantes na próxima temporada.

Nesta terça-feira (8), Chelsea e Fluminense se enfrentam, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O Tricolor é o único representante brasileiro no torneio, uma vez que Real Madrid e PSG disputam a semifinal na outra chave.

Chelsea tem retorno contra o Fluminense

Apesar dos desfalques de Lavia, Colwill e Delap, o Chelsea conta com o retorno de Moises Caicedo para enfrentar o Fluminense. O meia equatoriano cumpriu suspensão diante do Palmeiras, mas retorna para a semifinal do Mundial.

