NOVA JERSEY (EUA) — Na véspera da semifinal do Mundial de Clubes, o técnico Renato Gaúcho projetou o duelo com o Chelsea com uma promessa clara para a torcida tricolor. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (7), o treinador elogiou a força do adversário, mas garantiu que o Fluminense não vai abandonar sua identidade e sua proposta de jogo na busca por uma vaga na grande final. O recado foi direto: "A gente vai jogar".

O Fluminense encara o Chelsea nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no Estádio MetLife, em Nova Jersey.

'Ataque muito poderoso': a análise sobre o Chelsea

Renato mostrou que estudou a fundo o time inglês, destacando a qualidade do setor ofensivo como o principal perigo.

— Sem dúvida alguma, eles têm um ataque muito poderoso. Em síntese, todo time deles é muito bom, mas eu destaco o ataque. Tem dois atacantes muito rápidos, de um para um, que eu gosto muito, pelos lados. Tem o João Pedro, que é um grande atacante, e um meio que pensa muito o jogo — analisou.

'A gente vai jogar': a promessa de Renato

Apesar de reconhecer a força do adversário, o treinador do Fluminense garantiu que sua equipe não ficará apenas na defesa e manterá o estilo que a trouxe até a semifinal.

— Procurei analisar bem a equipe do Chelsea novamente. Não foi uma vez só, foram três, quatro vezes. Conversei com o meu grupo, preparei taticamente para que a gente possa neutralizar as principais jogadas deles. Mas é o que eu sempre falo, a gente sempre procura tirar as jogadas principais do adversário, mas com a bola a gente vai jogar — afirmou Renato.

— Eu não posso tirar de maneira alguma a confiança que eu passo para o meu grupo. Gosto da posse de bola, gosto que meus jogadores sejam objetivos, obviamente respeitando o adversário. A gente vai respeitar o Chelsea, mas podem ter certeza que a gente vai jogar — reforçou.

O desafio da semifinal: Fluminense x Chelsea

O Fluminense entra em campo nesta terça-feira (8) para o seu maior desafio no Mundial de Clubes até agora. O Tricolor encara o Chelsea, da Inglaterra, em um confronto que vale uma vaga na grande final do torneio. A partida acontece às 16h (horário de Brasília) no grandioso MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.