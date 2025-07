Fluminense e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa. No aquecimento para este grande jogo, a redação do Lance! se reuniu para definir o time ideal entre as duas equipes.

continua após a publicidade

O Fluminense chega à semifinal após passar em segundo lugar do grupo F e eliminar Inter de Milão e Al-Hilal. O Chelsea também se classificou na segunda colocação do grupo C e bateu Benfica e Palmeiras no mata-mata.

Na partida contra a Inter de Milão, o Fluminense mudou o esquema tático para uma linha de cinco na defesa e encontrou a melhor versão do time na temporada. O técnico Renato Gaúcho terá desfalques importantes para o jogo contra o Chelsea: o zagueiro Freytes e o volante Martinelli estão suspensos e não irão a campo. Assim, existe a possibilidade do Tricolor voltar com a formação com dois zagueiros.

continua após a publicidade

➡️Thiago Silva é ídolo de três dos quatro times da semifinal do Mundial

Fluminense Mundial de Clubes Inter de Milão (Foto: Chandan Khanna / AFP)

O Chelsea, por outro lado, não poderá contar com Liam Delap e Levi Colwill, que foram titulares durante praticamente toda a campanha do time no Mundial. Além disso, Reece James ficou no banco contra o Palmeiras após sentir um desconforto muscular no aquecimento e é dúvida. Dessa forma, os substitutos devem ser Adarabioyo e João Pedro.

João Pedro em treino do Chelsea antes de enfrentar o Fluminense, pelo Mundial de Clubes (Foto: David Ramos/AFP)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Prováveis Fluminense e Chelsea

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignacio e Fuentes (Renê); Bernal, Hércules, Nonato e Jhon Arias; Canobbio (Thiago Santos) e Cano.

continua após a publicidade

Chelsea: Robert Sánchez, Reece James (Gusto), Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Andrey Santos, Caicedo, Enzo Fernández e Cole Palmer; Pedro Neto e João Pedro.

Confira o time ideal de Fluminense e Chelsea segundo o Lance!

⚽ GOL: Fábio (FLU) - 91,3%

⚽ LTD: Reece James (CHE) - 91,3%

⚽ ZAG: Thiago Silva (FLU) - 100%

⚽ ZAG: Adarabioyo (CHE) - 65,2%

⚽ LTE: Cucurella (CHE) - 91,3%

⚽ MEI: Andrey Santos (CHE) - 91,3%

⚽ MEI: Caicedo (CHE) - 95,7%

⚽ MEI: Enzo Fernández (CHE) - 100%

⚽ MEI: Cole Palmer (CHE) - 52,2%

⚽ ATA: Pedro Neto (CHE) - 100%

⚽ ATA: João Pedro (CHE) - 91,3%

🌐TEC: Renato Gaúcho (FLU) - 75%