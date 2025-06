As escalações de Bayern de Munique e Auckland City estão confirmadas para o duelo deste domingo (15), pela primeira rodada do Grupo A do Mundial de Clubes da Fifa. Sob o comando de Vincent Kompany, a equipe bávara estreia no torneio intercontinental com o time titular.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após rumores de um possível descanso para os principais astros, em virtude do desgaste físico na última Data Fifa, o treinador belga irá com força máximo para o duelo. As ausências notáveis são dos meias Leon Goretzka e Jamal Musiala, opções no banco de reservas. Harry Kane, principal elo ofensivo da equipe, será titular ao lado de Thomas Müller, que encerra sua passagem no Bayern ao término do Mundial. O Auckland, por sua vez, jogará com a equipe completa do técnico espanhol Albert Riera.

continua após a publicidade

1️⃣1️⃣ As escalações de Bayern de Munique x Auckland City para o Mundial de Clubes

🔴 BAYERN:

GOL: Manuel Neuer (C) 1️⃣

LD: Sacha Boey 2️⃣3️⃣

ZAG: Jonathan Tah 4️⃣

ZAG: Josip Stanišić 4️⃣4️⃣

LE: Raphaël Guerreiro 2️⃣2️⃣

VOL: Joshua Kimmich 6️⃣

VOL: Aleksandar Pavlović 4️⃣5️⃣

MD: Michael Olise 1️⃣7️⃣

ME: Kingsley Coman 1️⃣1️⃣

MEI: Thomas Müller 2️⃣5️⃣

ATA: Harry Kane 9️⃣

🔵 AUCKLAND CITY:

GOL: Conor Tracey 1️⃣

LD: Regont Murati 1️⃣2️⃣

ZAG: Nikko Boxall 5️⃣

ZAG: Michael Den Heijer 2️⃣5️⃣

ZAG: Adam Mitchell 3️⃣

LE: Nathan Lobo 1️⃣3️⃣

VOL: Gerard Garriga 8️⃣

VOL: Mario Ilich (C) 2️⃣

MD: David Yoo 2️⃣6️⃣

ME: Dylan Manickum 1️⃣0️⃣

ATA: Myer Bevan 7️⃣

continua após a publicidade

➡️Simulador do Mundial de Clubes: simule os resultados com a ferramenta do Lance!

A bola rola para Bayern de Munique e Auckland City às 13h (de Brasília) deste domingo (15), no TQL Stadium, em Cincinnati (EUA). A partida marca o segundo capítulo da história do inédito formato do Mundial de Clubes, que teve início no sábado (14) com o empate entre Inter Miami e Al-Ahly. Se confirmar o favoritismo, os alemães abrem o torneio com três pontos; no outro lado, o time neozelandês busca a mística vilanesca de copa para surpreender o mundo do futebol.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.