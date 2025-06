O Auckland City e o Bayern de Munique estreiam neste domingo (15) pelo Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O time amador representante da Nova Zelândia tenta a sorte contra o hexacampeão da Champions League. Um confronto curioso, que põe frente a frente times com realidades diferentes. O Lance! te mostra os detalhes deste duelo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Pela estreia do grupo C da competição, os dois clubes com mais de 17 mil quilômetros de distância se enfrentam em um jogo que mostra grande disparidade no profissionalismo do futebol. Enquanto o Bayern de Munique possui mais de 100 anos de história, muitas estrelas no elenco e acumula títulos internacionais, o Auckland chega com o outro lado da moeda.

continua após a publicidade

O clube da Oceania foi criado em 2004 e é o time amador do Mundial. No elenco, os jogadores do neozelandes dividem seu tempo entre os treinos do esporte e as profissões comuns. O goleiro Conor Tracey, por exemplo, trabalha como storeman — espécie de estoquista —, enquanto o colega de posição Sebastián Ciganda mantém piscinas limpas como limpador profissional.

➡️ Veja as demais profissões dos jogadores do Auckland City.

Mesmo estando bem longe das potências internacionais que integram o Mundial de Clubes quando se fala de profissionalismo e qualidade, o Auckland é o maior clube de futebol da Nova Zelândia. O time venceu a liga nacional logo na primeira temporada que disputou. Nos anos seguintes, o destaque continuou e foi campeão de mais oito edições da competição.

continua após a publicidade

Além disso, tornou-se a principal potência do futebol da Oceania, vencendo 13 títulos da Liga dos Campeões da OFC, oito deles de forma consecutiva. Também o Auckland é o recordista de participações em Mundiais, com 11 aparições. O melhor resultado foi um 3° lugar, em 2014, quando venceu o Monterrey.

Jogadores do Auckland levam o futebol com leveza e não tem expectativa de vitória

Em coletiva de imprensa antes do jogo entre Auckland e Bayern, o treinador do time alemão, Vincent Kompany, revelou que viu uma cena chocante quando foi estudar o adversário do confronto. O comandante disse que estava acontecendo um churrasco no momento de um jogo do clube da Oceania.

— Vi cachorros na lateral do campo em um dos jogos que eu estava assistindo. Havia um churrasco acontecendo ao fundo e, de repente, no meio do jogo, uma bola voou para o campo. Mas quando você assiste ao jogo, o nível é mais alto do que muitas pessoas esperam. Mas foi uma experiência diferente assistir a esses jogos — afirmou o treinador

Em entrevista ao site alemão BILD, o meio campista do Auckland Gerard Garriga revelou que a competição atrapalhou a rotina dos jogadores e não há expectativa de vitória.

— Todos nós tivemos que tirar férias para estar aqui. Nosso time provavelmente estaria jogando na quinta divisão da Europa. Se sofrermos cinco gols ou menos no domingo, já é um sucesso. Se perdermos por apenas 2 a 0, pode até haver uma festa no vestiário — disse Gerard Garriga.

Onde assistir Bayern de Munique x Auckland City

Bayern de Munique e Auckland City e enfrentam neste domingo (15), pela primeira rodada do Grupo A do Mundial de Clubes da Fifa. A bola rola às 13h (de Brasília) no TQL Stadium, em Cincinnati (EUA), com transmissão de SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes.

Confira as informações do jogo entre Bayern de Munique e Auckland City pelo Mundial de Clubes

✅ FICHA TÉCNICA

BAYERN DE MUNIQUE X AUCKLAND CITY

1ª RODADA - GRUPO C - MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: domingo, 15 de junho de 2025, às 13h (de Brasília);

📍 Local: TQL Stadium, em Cincinnati (EUA);

🟨 Árbitro: Issa Sy (SEN)

🚩 Auxiliares: Djibril Camara (SEN) e Nouha Bangoura (SEN)

🖥️ VAR: Mahmoud Ashour (EGY)