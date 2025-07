Guirassy projeta duelo com Sergio Ramos no Mundial: ‘Mal posso esperar para enfrentá-lo’

Um confronto entre gerações agita as oitavas de final do Mundial de Clubes. De um lado, Serhou Guirassy, goleador do Borussia Dortmund e sensação da temporada europeia. Do outro, Sergio Ramos, lendário zagueiro espanhol, referência da defesa do Monterrey e recordista em atuações pela seleção da Espanha. Nesta terça-feira (1), os dois se enfrentam pela primeira vez, no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta (EUA).

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Aos 29 anos, Guirassy não esconde a empolgação por medir forças com um dos maiores defensores da história recente do futebol mundial.

— Será a minha primeira vez jogando contra o Ramos. Mal posso esperar. A idade não é problema. Você vê o Thiago Silva, que tem 40 anos e ainda joga em alto nível. Vai ser um grande jogo. Sergio Ramos é um grande defensor. Ele continua provando isso — destacou o atacante, em coletiva pré-jogo.

Thiago Silva e Guirrassy disputam bola em confronto do Fluminense contra o Borussia (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Aos 39 anos, Sergio Ramos chegou ao Monterrey em fevereiro e rapidamente virou peça-chave na campanha do clube mexicano no torneio. Titular absoluto, jogou todos os minutos da fase de grupos e foi decisivo com um belo gol de cabeça no empate em 1 a 1 contra a Inter de Milão. A equipe terminou invicta na chave, com cinco pontos e apenas um gol sofrido em três jogos.

continua após a publicidade

➡️Borussia Dortmund x Monterrey: onde assistir ao jogo do Mundial de Clubes

Para Niko Kovac, técnico do Dortmund e ex-adversário de Ramos nos gramados — o enfrentou em 2006, como capitão da Croácia —, o espanhol representa o que há de mais inspirador no futebol.

— Ele é uma superestrela. Jogadores que se mantêm tanto tempo no topo são movidos por uma mentalidade vencedora. Ramos ainda está competindo em altíssimo nível. É um líder nato. E, honestamente, é engraçado: hoje eu sou técnico, e ele ainda está jogando. Aposto que em breve ele também será técnico — afirmou Kovac.

continua após a publicidade

Sergio Ramos em na partida entre River Plate e Monterrey (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Artilheiro do Borussia na temporada, Guirassy, por sua vez, chega embalado. Em seu primeiro ano pelo Dortmund, anotou 35 gols e deu nove assistências em 48 jogos, incluindo um gol já marcado no Mundial — na vitória por 4 a 3 sobre o Mamelodi Sundowns, pela fase de grupos. Além disso, foi o artilheiro da Liga dos Campeões da UEFA 2024/25 com 13 gols, incluindo um hat-trick contra o Barcelona. Na Bundesliga, só foi superado por Harry Kane, do Bayern de Munique.

— Meu objetivo é marcar em todos os jogos, independentemente do adversário — declarou o guineense — Contra o Barcelona, na Bundesliga ou agora, sempre entro em campo com o mesmo foco: fazer gols. Infelizmente, nem sempre acontece, mas mantenho a confiança.

➡️Titular do Borussia Dortmund vê semelhanças entre Monterrey e Fluminense

Guirassy também elogiou o estilo ofensivo de jogo proposto por Kovac, que impulsionou sua fase goleadora:

— O treinador quer gols, e eu sou atacante. Isso combina comigo. O jogo é focado no ataque, e é isso que mais gosto.

Apesar das oscilações na fase de grupos do Mundial, o Borussia Dortmund chega embalado e confiante para o início do mata-mata. A entrada de Jobe Bellingham entre os titulares deu nova dinâmica e mais equilíbrio à equipe comandada por Niko Kovac.

Agora, diante de um Monterrey experiente e bem ajustado, o Dortmund vai depender do faro artilheiro de Guirassy para seguir adiante na competição. Mais do que uma vaga nas quartas de final, o confronto representa para o atacante guineense a chance de encarar — e vencer — um dos maiores zagueiros da história: Sergio Ramos.