Diretor do Borussia sobre duelo contra o Monterrey: ‘Sabemos onde podemos prejudicá-los’

O Borussia Dortmund já se prepara para mais um desafio decisivo no Mundial de Clubes da Fifa. A equipe alemã enfrenta o Monterrey, do México, nesta terça-feira (1), às 22h (de Brasília) pelas oitavas de final da competição, em confronto marcado para Atlanta, nos Estados Unidos. Em entrevista, o diretor esportivo do clube, Sebastian Kehl, falou sobre a expectativa para o jogo e analisou os pontos fortes e vulnerabilidades do adversário.

— Trabalhamos duro para passar da fase de grupos. Não foram jogos fáceis, e o Monterrey certamente não será um adversário fácil. Mas estamos ansiosos por uma atmosfera diferente em Atlanta, um horário diferente, um estádio especial e certamente muita emoção e paixão contra um time que é muito, muito bom — destacou Kehl.

Sebastian Kehl venceu três vezes o Campeonato Alemão com o Dortmund (Foto: CHRISTOF STACHE / AFP)

O dirigente elogiou a campanha do Monterrey até o momento, ressaltando que o time mexicano ainda não foi derrotado na competição e sofreu apenas um gol, o que evidencia sua solidez defensiva. No entanto, Kehl acredita que o Borussia tem plenas condições de se impor, desde que apresente um desempenho superior ao dos jogos anteriores.

— Acho que nos desenvolvemos no geral nos jogos, também melhoramos. Na terça-feira à noite, no entanto, precisamos de um aumento real no desempenho porque Monterrey estará quente. É um jogo muito especial para eles contra nós — alertou. — Sob as condições — o estádio será resfriado, o campo será muito bom — espero que melhoremos novamente. Temos que jogar um jogo muito bom com e contra a bola. Mas, acima de tudo, temos que mostrar a atitude certa, porque isso será decisivo.

Um dos nomes mais comentados do lado mexicano é Sergio Ramos, experiente zagueiro espanhol e capitão da equipe. Kehl, que já enfrentou Ramos como jogador, demonstrou respeito, mas minimizou a dependência do Monterrey em relação ao veterano defensor.

— Já joguei contra Ramos algumas vezes. Na equipe, você sempre quer um jogador assim porque ele incorpora muito. Jogar contra ele às vezes é desagradável e é claro que ele liderará esse time até certo ponto com sua mentalidade vencedora. Mas estamos preparados para isso — garantiu. — Todos na equipe o conhecem, mas também olhamos para outros jogadores dessa equipe porque não é apenas Sergio Ramos. Sabemos onde eles têm suas fraquezas e onde podemos prejudicá-los.

O duelo entre Borussia Dortmund e Monterrey promete muita intensidade e deverá ser um dos destaques da fase de oitavas do Mundial de Clubes. A equipe alemã busca avançar às quartas de final e manter vivo o sonho de conquistar o título inédito na competição.