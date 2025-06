Grupo E do Mundial: Pendurados da Inter, River Plate e Monterrey para a última partida

A quarta-feira (25) promete ser decisiva no Grupo E do Mundial de Clubes da Fifa 2025. Às 22h (de Brasília), os quatro times entram em campo simultaneamente para a última rodada da fase de grupos. Ainda sem nenhuma equipe classificada, a chave está totalmente aberta, com Inter de Milão, River Plate e Monterrey disputando duas vagas nas oitavas de final. O Urawa Reds, do Japão, já eliminado, apenas cumpre tabela.

A expectativa é de duelos equilibrados e com muita tensão, especialmente entre Inter e River, que fazem confronto direto em Seattle. Do outro lado, o Monterrey ainda sonha com a classificação e torce por uma combinação de resultados diante do Urawa, no Rose Bowl, em Los Angeles.

⚠️ Pendurados do Grupo E

Segundo as regras da FIFA, atletas e membros da comissão técnica que acumularem dois cartões amarelos em partidas distintas são suspensos automaticamente do jogo seguinte. Como os cartões só são zerados após as quartas de final, a lista de pendurados pode influenciar diretamente nas decisões técnicas nesta final da fase de grupos. Veja os jogadores que entram em campo sob risco de suspensão:

Inter de Milão

Lautaro Martínez Nicoló Barella Kristjan Asllani

River Plate

Maxi Meza

German Pezzela

Marcus Acuña

Monterrey

Stefan Medina

José Alvarado

Erick Aguirre

Fidel Ambriz

Urawa Reds

Samuel Gustafsson

Ryoma Watanabe

Thiago Santana

Takahiro Sekine

Shusaku Nishkawa

Germán Pezzella, do River Plate, e Yusuke Matsuo, do Urawa Reds, disputam a bola em partida do Mundial de Clubes (Foto: Juan Mabromata/AFP)

🔢 Situação do Grupo E

Com quatro pontos e com dois gols de saldo, o River Plate lidera a chave e avança em caso de vitória ou empate contra a Inter de Milão. Pode até se classificar com derrota, desde que o Monterrey não vença o Urawa Reds. Já a Inter de Milão, também com quatro pontos, mas saldo de um gol, depende dos mesmos cenários: empate ou vitória garantem a vaga; derrota só elimina os italianos se os mexicanos vencerem sua partida.

continua após a publicidade

O Monterrey, por sua vez, soma dois pontos e saldo zerado. Para se classificar, precisa vencer o Urawa e torcer por uma derrota de River ou Inter. Há ainda uma possibilidade mais matemática: vencer por dois gols de diferença em caso de empate entre argentinos e italianos. Já o Urawa Reds, lanterna do grupo com nenhum ponto e menos três gols de saldo, não tem mais chances de avançar.

📅 Jogos da última rodada – quarta-feira (25), às 22h (de Brasília)

Inter de Milão x River Plate – Lumen Field, Seattle