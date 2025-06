Disputando o Mundial, Inter de Milão confirma compra de meia

Em meio à disputa do Mundial de Clubes, a Inter de Milão-ITA confirmou que realizou a compra do meio-campista Nicola Zalewski. O jogador de 23 anos estava emprestado pela Roma-ITA desde a metade da atual temporada. A confirmação da transferência aconteceu na última segunda-feira (23).

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a Inter pagou 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões na cotação atual) pela transferência. A opção de compra já estava presente desde que o empréstimo foi selado.

Zalewski soma 17 partidas com a camisa da Inter, tendo um gol e uma assistência no período. Neste Mundial, o polonês entrou no 2º tempo do empate em 1 a 1 com o Monterrey e foi titular no triunfo por 2 a 1 contra o Urawa Reds-JAP.

Nicola Zalewski comemora gol marcado pela Inter de Milão contra o Torino. O polonês de 23 anos foi comprado pela Inter por 6 milhões de euros (Foto: Nicolo Campo/AFP)

Revelado pela Roma, Zalewski realizou 123 partidas com o time italiano. Sua estreia como profissional aconteceu em 2021, diante do Manchester United-ING, em jogo pela Europa League. O polivalente atleta pode atuar como lateral, volante ou um meia aberto.

➡️ Entenda os possíveis cenários de classificação no grupo E do Mundial

A próxima partida da Inter será diante do River Plate-ARG, na quarta-feira (25), a partir das 22h (de Brasília). O encontro decisivo para a classificação do Grupo E acontecerá no Lumen Field, em Seattle (EUA).

Confira o próximo jogo da Inter de Milão no Mundial de Clubes:

📅 Quarta-feira, 25 de junho

🌍 Inter de Milão x River Plate

⚽ Grupo E

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lumen Field, Seattle, EUA