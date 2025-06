Inter de Milão pode ter retorno no ataque para jogo no Mundial

A Inter de Milão-ITA pode ter um retorno importante em seu ataque para o próximo compromisso no Mundial de Clubes, O clube enfrenta o River Plate-ARG na quarta-feira (25), a partir das 22h (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo E. Há chances de que o atacante Marcus Thuram volte a ser relacionado pelo técnico Cristian Chivu.

Thuram entrou no 2º tempo do empate em 1 a 1 contra o Monterrey-MEX, valendo pela estreia. O francês não foi titular porque já não estava 100% fisicamente. Conforme o jornalista Gianluca Di Marzio, o atacante apresentou uma leve fadiga muscular durante os treinos após o empate com os mexicanos.

Por conta disso, o atleta não foi relacionado contra o Urawa Reds-JAP. Em relação ao jogo diante do River Plate, é possível que o Thuram esteja entre as opções no banco de reservas. A informação é do jornal Gazzetta dello Sport.

Marcus Thuram, da Inter de Milão, em partida contra o Monterrey (Foto: Stu Forster/Getty Images North America/Getty Images via AFP)

Chivu deve escalar Lautaro Martínez como titular no ataque. Dois irmãos disputam a vaga ao lado do argentino: Sebastiano Esposito e Francesco Pio Esposito, com mais chances para o segundo.

A próxima partida da Inter será diante do River Plate-ARG, na quarta-feira (25), a partir das 22h (de Brasília). O encontro decisivo para a classificação do Grupo E acontecerá no Lumen Field, em Seattle (EUA).

Confira o próximo jogo da Inter de Milão no Mundial de Clubes:

📅 Quarta-feira, 25 de junho

🌍 Inter de Milão x River Plate

⚽ Grupo E

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lumen Field, Seattle, EUA