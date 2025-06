Rivais no Mundial, Inter de Milão e River Plate já disputaram amistoso

Inter de Milão-ITA e River Plate-ARG se enfrentam nesta quarta-feira (25), a partir das 22h (de Brasília), pelo Grupo E do Mundial de Clubes. Este será o primeiro jogo oficial entre as equipes, que já chegaram a duelar em um amistoso. Tal partida ocorreu no século passado.

O jogo aconteceu em Milão, no ano de 1961, pelo "Torneo Italia". A competição internacional foi organizada para celebrar o centenário de unificação da Itália. Além de Inter e River, fizeram parte Juventus-ITA, Napoli-ITA, Roma-ITA, Racing de Paris-FRA, Sparta Praga-CZE e o Santos de Pelé.

No dia 21 de junho, 64 anos atrás, Inter e River duelaram para mais de 75 mil pessoas no San Siro. Mario Corso abriu o placar para os italianos e o brasileiro Moacir, em cobrança ensaiada de falta, igualou para os argentinos. As informações são do site oficial da Internazionale.

Após o empate em 1 a 1, a Inter se classificou para a final do torneio. Na decisão, o Santos de Pelé superou o clube de Milão por 4 a 1 e foi campeão.

Amistoso entre Inter de Milão e River Plate, em 1961 (Foto: reprodução/Internazionale)

Diversos atletas já vestiram as camisas dos dois times em questão. O portal da Inter destaca nomes como Esteban Cambiasso, Juan Pablo Carrizo, Hernán Crespo e Alexis Sánchez.

Inter e River jogam nesta quarta-feira (25), a partir das 22h (de Brasília). O encontro decisivo para a classificação do Grupo E acontecerá no Lumen Field, em Seattle (EUA).

Confira o próximo jogo de Inter de Milão e River Plate no Mundial de Clubes:

📅 Quarta-feira, 25 de junho

🌍 Inter de Milão x River Plate

⚽ Grupo E

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lumen Field, Seattle, EUA