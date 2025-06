As escalações de Al-Hilal e Pachuca já estão definidas. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 22h (de Brasília), no Geodis Park, em Nashville, Tennessee (EUA), em confronto válido pela terceira rodada do Grupo H do Mundial de Clubes.

A equipe saudita, agora comandada por Simone Inzaghi, não apresenta nenhuma alteração em relação aos dois primeiros compromissos. O centroavante Mitrovic segue fora por conta de uma lesão na panturrilha, e o ataque terá o comando do brasileiro Marcos Leonardo, junto ao compatriota Malcom e ao capitão, Salem Al-Dawsari.

Já na equipe dos Tuzos, de Jaime Lozano, há algumas mudanças no setor defensivo. Os laterais Luis Rodríguez e Bryan González dão lugar a Sergio Barreto e Alonso Aceves - que deve atuar como ala para a formação de uma primeira linha com três componentes. No gol, Moreno cede lugar a Sebastián Jurada. Já o volante Carlos Sánchez ganha a vaga alternada por Pedraza e Bautista anteriormente. O ataque segue com Salomón Rondón, enquanto John Kennedy, ex-Fluminense, continua como opção no banco.

1️⃣1️⃣ As escalações de Al-Hilal x Pachuca, pelo Mundial de Clubes

🔵🔵 AL-HILAL (Técnico: Simone Inzaghi)

GOL: Yassine Bounou

LTD: João Cancelo

ZAG: Kalidou Koulibaly

ZAG: Hassan Al-Tambakti

LTE: Renan Lodi

VOL: Nasser Al-Dawsari

VOL: Rúben Neves

MEI: Sergej Milinkovic-Savic

PTD: Malcom

PTE: Salem Al-Dawsari

CTA: Marcos Leonardo



⚪🔵 PACHUCA (Técnico: Jaime Lozano)

GOL: Sebastián Jurado

LTD: Eduardo Bauermann

ZAG: Sergio Barreto

ZAG: Federico Pereira

LTE: Alonso Aceves

VOL: Carlos Sánchez

VOL: Elías Montiel

MEI: Agustín Palavecino

PTD: Alexei Domínguez

PTE: Kenedy

CTA: Salomón Rondón

A equipe mexicana entra em campo sem pretensões além da parte financeira, já que não tem mais chances de classificação. Já os sauditas precisam obrigatoriamente vencer e torcer pela derrota de RB Salzburg ou Real Madrid, em duelo simultâneo; um empate no outro jogo forçará o Crescente a triunfar por pelo menos dois gols de diferença, para ultrapassar os austríacos.

