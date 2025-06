Banco decisivo do Palmeiras expõe indefinições de Abel no Mundial

GREENSBORO (EUA) - Às vésperas do confronto com o Botafogo, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, o Palmeiras entra em campo com uma questão a ser resolvida: a produção ofensiva. Em três jogos na competição, o time comandado por Abel Ferreira marcou apenas quatro gols, número que escancara tanto a pouca efetividade do ataque quanto a instabilidade nas escolhas do treinador ao longo da fase de grupos. Algo que Abel terá de resolver para o duelo decisivo diante dos cariocas, sábado (29), às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

A trajetória palmeirense até aqui começou com um empate sem gols diante do Porto. Na segunda rodada, a equipe venceu o Al Ahly por 2 a 0, mas com um detalhe importante: o primeiro gol foi contra, marcado por Abou Ali. O segundo saiu dos pés de Flaco López, que entrou no lugar de Vitor Roque. O cenário se repetiu de maneira ainda mais contundente no empate por 2 a 2 com o Inter Miami. Os gols do Palmeiras foram anotados por Paulinho e Maurício, ambos reservas acionados no segundo tempo.

Aníbal avança em recuperação

A instabilidade no comando do ataque expõe as dúvidas de Abel. Nas duas primeiras rodadas, o treinador apostou em Vitor Roque como titular, mas o jovem atacante não rendeu o esperado e acabou substituído por Flaco López em ambas as ocasiões. Na terceira, diante do Inter, López começou jogando, mas teve atuação apagada. Foi novamente o banco que ofereceu soluções, desta vez com Paulinho e Maurício.

Maurício havia sido titular na estreia, mas perdeu espaço para a entrada de Raphael Veiga nos jogos seguintes. Mesmo assim, entrou em campo diante do Inter e marcou um dos gols. Paulinho, por sua vez, ainda convive com limitações físicas. Com dores na canela direita, o meia-atacante não está apto para atuar por mais de 30 minutos — algo já admitido pelo próprio jogador e também por Abel Ferreira. Mesmo após ser decisivo, ele não participou do treino seguinte, reservado aos que jogaram menos tempo, o que reforça a precaução adotada pelo clube.

Para Abel, resta agora o desafio de montar um ataque eficiente e com mais respostas do que dúvidas, sob pena de ver o sonho do título mundial escapar ainda nas oitavas.

