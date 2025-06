A final do Mundial de Clubes pode ter representatividade brasileira, e não apenas dos clubes. Os árbitros escolhidos pela Fifa para representar o quadro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) têm sido elogiados por atuações até o momento na competição.

Em iniciativa de treinamento dos demais componentes do corpo arbitrário do país, o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Martins Cintra, conversou com o Lance! e afirmou que Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abatti Abel estão entre os cotados para uma eventual decisão sem clubes da Conmebol.

- O Wilton e o Ramon estão atuando lá da mesma forma que atuam aqui. Com correção, prevenção, com postura, presença física… mas o mais importante é que lá, eles não estão tendo o protagonismo que às vezes é dado ao árbitro no Brasil. Não é saudável. Às vezes, é uma superexposição. E quando nós vemos um Mundial desses, serve como reflexão para todos nós. Será que nós, buscando a superexposição do árbitro, estamos ajudando ou atrapalhando? Assim como o atleta, a superexposição vai fazer com que ele (árbitro) tenha uma pressão exagerada e uma queda de performance. Mas a participação deles está extraordinária, e eu diria para vocês que eles são cotados hoje para estarem entre os finalistas da competição - afirmou Cintra.

Ex-árbitro de competições nacionais, o agora mandatário principal da entidade no quesito arbitragem deixou claro que a torcida não está contra os clubes brasileiros, mesmo que a possível ausência de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras signifique a disponibilidade de Wilton e Ramon para a grande decisão intercontinental.

- Tudo depende, claro, dos clubes brasileiros, e nós torcemos para eles também. Mas nós sabemos que os dois estão preparados para chegar até a final dessa competição, o que nos deixa muito feliz, muito satisfeito, e temos a certeza de que, no retorno deles, a troca de experiência será maravilhosa com o quadro nacional - afirmou Rodrigo.

🕴️ Possível final: as atuações dos árbitros brasileiros no Mundial

Wilton foi escolhido pela Fifa para conduzir o duelo entre LAFC e América do México, que valia a definição pela vaga aberta após a exclusão do León - o clube tinha o mesmo dono do Pachuca, o que é proibido pela Fifa. Já no Mundial, apitou em duas partidas: Monterrey 1x1 Inter de Milão e Al-Hilal 0x0 RB Salzburg.

Já Ramon, bem-conceituado pelo órgão após apitar a final da Olimpíada de 2024, atuou em jogos de dois gigantes europeus: a vitória do Manchester City sobre o Wydad Casablanca e o triunfo do Real Madrid sobre o Pachuca. Em ambos, precisou apresentar cartões vermelhos: expulsou Rico Lewis, dos Cityzens, com ajuda do VAR; e aplicou a sanção a Raúl Asencio, dos Merengues, com apenas seis minutos de partida.

Ramon Abatti Abel no apito do confronto entre Real Madrid e Pachuca, pelo Mundial de Clubes (Foto: Paul Ellis/AFP)

- Para a gente, não é uma surpresa. A gente sabe o trabalho dos colegas que estão lá, e sabe o trabalho da arbitragem brasileira. Muita gente se pergunta “por que o árbitro apita lá diferentemente do que apita aqui?”, mas não. É o mesmo árbitro, o mesmo futebol. O que muda é um certo nível de cobertura, ou questões que são levantadas e não deveriam, polêmicas criadas onde não tem nenhuma… então lá eles trabalham mais livres, digamos assim, sem esse tipo de pressão e cenário, e sua qualidade aparece. Quem sabe a gente não esteja caminhando para, em um futuro próximo, ter esse tipo de cenário no Brasil, onde tenhamos esse reconhecimento? Para nós, a qualidade dos companheiros que estão lá fora, junto com a dos colegas que estão aqui, já é comprovada - afirmou Anderson Daronco, um dos principais árbitros do quadro nacional.

E há quem também observe a possibilidade de trabalhar em uma possível nova edição do Mundial de Clubes. Matheus Delgado Candançan, de apenas 27 anos, ganhou notoriedade recente e falou ao Lance! sobre o desejo de alçar voos intercontinentais.

- Se Deus quiser. Vamos trabalhar para isso. Mas para nós, está sendo um grande orgulho ver Ramon (Abatti Abel), Wilton (Pereira Sampaio) e toda a equipe deles. A gente fica muito feliz de ver o alto nível que eles estão entregando lá, de trabalho. E é fruto do trabalho que eles realizam aqui, junto à CBF e à Conmebol. Graças a Deus a gente pode ver o quão preparada a arbitragem brasileira está para esses grandes jogos que eles estão fazendo lá - afirmou o árbitro, promovido ao quadro da Fifa em 2025.

Raphael Claus, um dos nomes mais relevantes do cenário sul-americano, também rasgou elogios ao trabalho dos companheiros de profissão em jogos nos Estados Unidos durante as atividades da CBF com os árbitros no Rio de Janeiro.

- Nos enche de orgulho ver dois representantes brasileiros, nossos companheiros de campo, fazendo um bom trabalho. Isso só mostra o quão forte é a arbitragem brasileira, não só na América do Sul, mas a nível internacional, pela Fifa. Tem espaço para todos. A gente segue trabalhando, mas fico feliz por eles estarem desfrutando desse momento. Já tive meu momento, desfrutando de uma Copa do Mundo, e é continuar trabalhando e buscando novas oportunidades - afirmou o paulista.